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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na panel diskusiji "Neophodnost adaptacije: konkurentnost i trgovina u novoj eri" u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.

"Svet se promenio i globalno tržište više nije ono što je nekada bilo, zbog čega moramo da razumemo šta se događa, da se prilagođavamo novim okolnostima i više radimo kako bismo ostali konkurentni.

Evropa i dalje pruža najbolji način života na svetu, ali tehnološka trka u industriji, veštačkoj inteligenciji i robotici ubrzava se i zahteva da ozbiljnije razmišljamo o budućnosti i budemo spremni na promene.