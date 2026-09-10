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U opštem rasulu koje danima vlada u njihovim redovima, blokaderi su odlučili da organizuju skupove i na njima predstavljaju tzv. studentsku listu.

Na jednom takvom okupljanju u Novom Sadu, za govornicu je izašla profesorka Ljubica Oparnica, inače poznata po svojim upitnim govorima.

Njen najnoviji nastup takođe nije prošao neprimećeno, a zašto je to bilo tako, uverite se i sami:

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