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Lider Pokreta socijalista i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin reagovao je na skandaloznu izjavu ministra obrane BiH Zukana Heleza.

"Ako posle Zukanove izjave o Republici Srpskoj kao genocidnoj tvorevini još nekom Srbinu treba objašnjavati zašto Srbi moraju da imaju jednu državu onda više nije problem u Helezu već u nama. Ili će Bosna i Hercegovina ponovo postati dejtonska ili da se razilazimo pre nego glupani kao Helez ponove nesreću. Srbija kao zemlja garant Dejtonskog sporazuma i tako garant postojanja BiH, mora da traži da se bošnjački deo Vlade u Sarajevu ogradi od poziva na rat ministra odbrane ali i zatraži sednicu Saveta za sprovodjenje mira kao i Saveta bezbednosti UN pa neka Zukan objasni šta znači "znamo mi u BiH šta treba da uradimo" ali i pre toga neka Zukan objasni Bošnjacima koliko njihove dece hoće da gurne u minska polja. Kome god da je do mira u BiH neka radi na mirnom razlazu tri naroda pre nego točioci tuđe krvi kao Helez ne vrate zlo među nas", poručio je Aleksandar Vulin.

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