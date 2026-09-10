Slušaj vest

Na tzv. studentskoj listi nalazi se i ime i prezime Zorana Đajića. On predstavlja personifikaciju blokaderske politike.

Podsetimo samo, u moru besmislenih i skandaloznih izjava, Đajić se posebno "istakao" pretnjom smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

"Odgovor dezinformeristima: Moj stav je jasan - narod treba da izglasa smrtnu kaznu Vučiću - ne bih da se desi da ga neko kasnije pusti iz ludnice pa da opet krene da okuplja naciste i kriminalce oko sebe. Srbi imaju kratko pamćenje, pa za svaki slučaj - GLOGOV kolac pride!", napisao je svojevremeno Đajić na platformi "X".

WhatsApp Image 2026-09-10 at 19.01.10.jpeg
Foto: Printscreen/X

Podsetimo, Đajić je zbog pretnji smrću čak i hapšen.

On nije pretio samo predsedniku Vučiću, već i policajcima i njihovim staršinama. Tada je, između ostalog, pisao da "riba smrdi od glave, čišćenje počinje od repa, a glave se kuvaju u čorbi". 

U svakom slučaju, jasno je da blokaderi, kad bi se dokopali vlasti, planiraju da vladaju nasiljem.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI NADMAŠILI SAMI SEBE U OPŠTEM LUDILU Snimak iz Novog Sada sve govori (VIDEO)
Screenshot 2026-09-10 183734.png
Politika"NE POSTOJI STUDENTSKA LISTA, SAMO NVO KOJE KONTROLIŠU SVE OD POČETKA" Dragović objavio detalje u vezi sa ljudima koji su se našli na blokaderskoj listi
Vukša Dragović
PolitikaBLOKADERI NI SAMI NE ZNAJU KOGA ŽELE: Analitičari: Nije bilo realno očekivati da će se dogovoriti ko će biti na čelu tzv. "studentske liste"!
Vladan Đokić, Jasmina Paunović, Dejan Bodiroga i Dragan Jovanović
PolitikaODAKLE DRUGDE NEGO IZ ZAGREBA! Stigla podrška blokaderima, Margetić zloslutnom ilustracijom pozvao one koji su Srbiju rušili da je sad kroje PO SVOJOJ ŽELJI!
Nasilje Blokaderi.jpg