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Na tzv. studentskoj listi nalazi se i ime i prezime Zorana Đajića. On predstavlja personifikaciju blokaderske politike.

Podsetimo samo, u moru besmislenih i skandaloznih izjava, Đajić se posebno "istakao" pretnjom smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

"Odgovor dezinformeristima: Moj stav je jasan - narod treba da izglasa smrtnu kaznu Vučiću - ne bih da se desi da ga neko kasnije pusti iz ludnice pa da opet krene da okuplja naciste i kriminalce oko sebe. Srbi imaju kratko pamćenje, pa za svaki slučaj - GLOGOV kolac pride!", napisao je svojevremeno Đajić na platformi "X".

Foto: Printscreen/X

On nije pretio samo predsedniku Vučiću, već i policajcima i njihovim staršinama. Tada je, između ostalog, pisao da "riba smrdi od glave, čišćenje počinje od repa, a glave se kuvaju u čorbi".