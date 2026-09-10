TREBA DA IH JURIMO PO ULICAMA, PRŽIMO IH, PRŽIMO, PRŽIMO! Nizu skandaloznih izjava Jove Bakića nema kraja: "Neron bez toge i lovorovog venca" (VIDEO)
Dok se Srbija sprema zaparlamentarne izbore 25. oktobra, blokaderski pokret kao svog glavnog ideologa u prvi plan izbacujeJova Bakića - čoveka koji otvoreno poziva na linč, ulično nasilje i potpuno rušenje pravnog poretka.
Jedna od njegovih izjava koja je zapanjila sve je ona da u Boga ne veruje, ali da ni on neće spasiti one njegove političke neistomišljenike.
- Bog ako postoji, a ja mislim da ne postoji, ali i ako postoji, neće ih spasiti. Nj - rekao je on svojevremeno.
Bakić, koji bi se mogao opisati kao Neron bez toge i lovorovog venca, poznat je po opisivanju blokaderske tolerancije.
- Voleo bih da postoji kritična masa i da ih jurimo po ulicama jer oni to zaslužuju.
- Dišemo im za vrat ovog leta pržimo, pržimo, pržimo ih.
- Narod mora uzeti pravdu u svoje ruke, kakav sud, ko je Zagorka Dolovac, dozovimo se pameti, jurimo ih po ulicama dok nije kasno - samo su neke od izjava Bakića, koje možete pogledati u snimku u nastavku teksta.
A spisak njegovih ostalih skandaloznih izjava možete pročitati u našem posebnom tekstu.