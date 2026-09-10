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Dok se Srbija sprema zaparlamentarne izbore 25. oktobra, blokaderski pokret kao svog glavnog ideologa u prvi plan izbacujeJova Bakića - čoveka koji otvoreno poziva na linč, ulično nasilje i potpuno rušenje pravnog poretka.

Jedna od njegovih izjava koja je zapanjila sve je ona da u Boga ne veruje, ali da ni on neće spasiti one njegove političke neistomišljenike.

- Bog ako postoji, a ja mislim da ne postoji, ali i ako postoji, neće ih spasiti. Nj - rekao je on svojevremeno.

Bakić, koji bi se mogao opisati kao Neron bez toge i lovorovog venca, poznat je po opisivanju blokaderske tolerancije.

- Voleo bih da postoji kritična masa i da ih jurimo po ulicama jer oni to zaslužuju.

- Dišemo im za vrat ovog leta pržimo, pržimo, pržimo ih.

- Narod mora uzeti pravdu u svoje ruke, kakav sud, ko je Zagorka Dolovac, dozovimo se pameti, jurimo ih po ulicama dok nije kasno - samo su neke od izjava Bakića, koje možete pogledati u snimku u nastavku teksta.

02:39 Skandalozne izjave Jova Bakića Izvor: Fonet/Privatna Arhiva