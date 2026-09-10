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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa osnivačem i predsednikom GLOBSEC Robertom Vašom.

Podsetimo, predsednik Vučić je danas bio učesnik konferencije Beltalks 2026.

"Dobar razgovor sa predsednikom GLOBSEC Robertom Vašom o promenama koje se odvijaju u Evropi i svetu, njihovom uticaju na naš region i načinima da se prilagodimo novim okolnostima, sačuvamo stabilnost i nastavimo ubrzani razvoj", naveo je predsednik Vučić i dodao:

"Zadovoljan sam što je Beograd domaćin BELTALKS-a, koji okuplja ljude sa kojima možemo da razmenimo mišljenja o izazovima koji već menjaju evropsku i svetsku ekonomiju. Za Srbiju je značajno da učestvuje u tim razgovorima, jasno zastupa svoje interese i traži nove mogućnosti za privredu, investicije i razvoj".

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