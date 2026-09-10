''Vama i svim pripadnicima Jevrejske zajednice u Republici Srbiji, povodom Roš-ašane i predstojećih praznika srdačno želim uspešnu i dobru godinu. U danima praznika, želim da svi pripadnici Jevrejske zajednice u Republici Srbiji osnaže sećanje na bliske i podsete se neraskidivih veza prijateljstva i poštovanja naša dva naroda. Srpski i jevrejski narod vekovima su svoju povezanost potvrđivali kroz istoriju i te su veze i danas neuništivo svedočanstvo mira i ljubavi.