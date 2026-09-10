Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se ranije danas u Parizu sa generalnim sekretarom Centralnog komiteta Komunističke partije Vijetnama i predsednikom Vijetnama To Lamom, na marginama Međunarodnog svemirskog samita.

Kako je objavio vijetnamski javni servis VOV, dvojica lidera razgovarala su o unapređenju bilateralne saradnje, koordinaciji na međunarodnim forumima i daljem razvoju tradicionalno prijateljskih odnosa Srbije i Vijetnama.

To Lam je tokom sastanka sa Vučićem potvrdio da Vijetnam pridaje veliki značaj tradicionalnom prijateljstvu sa Srbijom i pozdravio pristupanje Srbije Ugovoru o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji (TAC).

Predsednik Vijetnama čestitao je Srbiji na dostignućima u socio-ekonomskom razvoju i međunarodnoj integraciji, kao i na tome što je Beogradu ukazano poverenje da bude domaćin međunarodne izložbe EXPO 2027.

To Lam je tom prilikom pozvao Vučića da poseti Vijetnam u okviru zvanične posete.

Vučić je zahvalio vijetnamskom rukovodstvu i narodu na odnosu i podršci, navodeći da je spreman da dodatno ojača tradicionalno prijateljstvo dve zemlje i da organizuje posetu Vijetnamu u najranijem pogodnom terminu.

Sastanak Vučića i To Lama održan je u okviru niza bilateralnih susreta vijetnamskog predsednika sa liderima država i međunarodnih organizacija tokom Međunarodnog svemirskog samita u Parizu.

Vijetnamski javni servis navodi da sastanci predstavljaju deo nastojanja Vijetnama da dodatno razvije odnose sa partnerima u Evropi i drugim delovima sveta, kao i da proširi saradnju na nove oblasti sa visokim tehnološkim sadržajem i dodatom vrednošću..

Kurir.rs/Euronjuz

Medicinsko odricanje od odgovornosti

Za sva pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem, simptomima ili terapijom obratite se svom lekaru ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Nemojte zanemarivati stručni medicinski savet niti odlagati traženje medicinske pomoći zbog informacija pročitanih na ovom sajtu.

Ne propustitePolitika"REŠAVANJE PROBLEMA VODOSNABDEVANJA JE NAJVAŽNIJE" Vučić sumirao posetu Arilju: Nastavićemo da gradimo i da se borimo za Arilje i za svakog čoveka
WhatsApp Image 2026-08-11 at 17.30.33.jpeg
PolitikaZAPADNI BALKAN OPET POSTAJE PRIORITET EU! Bez Srbije region ne može da napreduje: "Otvara se prostor za ostvarivanje strateških interesa naše države"
Aleksandar Vučić Emanuel Makron Fridrih Merc
PolitikaVUČIĆ IZ KINE O ZAJEDNIČKIM VELIKIM PROJEKTIMA! Novo poglavlje saradnje: Razgovarali smo sa tri lanca, verujem da ćemo prodavati našu robu
Screenshot 2026-05-25 125005.png
PolitikaSTEFANOVIĆ BESAN NA URSULU FON DER LAJEN JER JE RAZGOVARALA S VUČIĆEM! Blokader pisao šefici Evropske komisije na Tviteru
av.jpg