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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se ranije danas u Parizu sa generalnim sekretarom Centralnog komiteta Komunističke partije Vijetnama i predsednikom Vijetnama To Lamom, na marginama Međunarodnog svemirskog samita.

Kako je objavio vijetnamski javni servis VOV, dvojica lidera razgovarala su o unapređenju bilateralne saradnje, koordinaciji na međunarodnim forumima i daljem razvoju tradicionalno prijateljskih odnosa Srbije i Vijetnama.

To Lam je tokom sastanka sa Vučićem potvrdio da Vijetnam pridaje veliki značaj tradicionalnom prijateljstvu sa Srbijom i pozdravio pristupanje Srbije Ugovoru o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji (TAC).

Predsednik Vijetnama čestitao je Srbiji na dostignućima u socio-ekonomskom razvoju i međunarodnoj integraciji, kao i na tome što je Beogradu ukazano poverenje da bude domaćin međunarodne izložbe EXPO 2027.

To Lam je tom prilikom pozvao Vučića da poseti Vijetnam u okviru zvanične posete.

Vučić je zahvalio vijetnamskom rukovodstvu i narodu na odnosu i podršci, navodeći da je spreman da dodatno ojača tradicionalno prijateljstvo dve zemlje i da organizuje posetu Vijetnamu u najranijem pogodnom terminu.

Sastanak Vučića i To Lama održan je u okviru niza bilateralnih susreta vijetnamskog predsednika sa liderima država i međunarodnih organizacija tokom Međunarodnog svemirskog samita u Parizu.

Vijetnamski javni servis navodi da sastanci predstavljaju deo nastojanja Vijetnama da dodatno razvije odnose sa partnerima u Evropi i drugim delovima sveta, kao i da proširi saradnju na nove oblasti sa visokim tehnološkim sadržajem i dodatom vrednošću..

Kurir.rs/Euronjuz