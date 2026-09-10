PREDSEDNIK VIJETNAMA POZVAO VUČIĆA U ZVANIČNU POSETU Tamošnji mediji u prvi plan ističu sastanak To Lama sa predsednikom Srbije
- Vučić i To Lam razgovarali su u Parizu o jačanju bilateralne saradnje, koordinaciji na međunarodnim forumima i tradicionalno prijateljskim odnosima Srbije i Vijetnama.
- Predsednik Vijetnama pozvao je Vučića u zvaničnu posetu Vijetnamu, a srpski predsednik poručio da je spreman da dodatno ojača veze dve zemlje.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se ranije danas u Parizu sa generalnim sekretarom Centralnog komiteta Komunističke partije Vijetnama i predsednikom Vijetnama To Lamom, na marginama Međunarodnog svemirskog samita.
Kako je objavio vijetnamski javni servis VOV, dvojica lidera razgovarala su o unapređenju bilateralne saradnje, koordinaciji na međunarodnim forumima i daljem razvoju tradicionalno prijateljskih odnosa Srbije i Vijetnama.
To Lam je tokom sastanka sa Vučićem potvrdio da Vijetnam pridaje veliki značaj tradicionalnom prijateljstvu sa Srbijom i pozdravio pristupanje Srbije Ugovoru o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji (TAC).
Predsednik Vijetnama čestitao je Srbiji na dostignućima u socio-ekonomskom razvoju i međunarodnoj integraciji, kao i na tome što je Beogradu ukazano poverenje da bude domaćin međunarodne izložbe EXPO 2027.
To Lam je tom prilikom pozvao Vučića da poseti Vijetnam u okviru zvanične posete.
Vučić je zahvalio vijetnamskom rukovodstvu i narodu na odnosu i podršci, navodeći da je spreman da dodatno ojača tradicionalno prijateljstvo dve zemlje i da organizuje posetu Vijetnamu u najranijem pogodnom terminu.
Sastanak Vučića i To Lama održan je u okviru niza bilateralnih susreta vijetnamskog predsednika sa liderima država i međunarodnih organizacija tokom Međunarodnog svemirskog samita u Parizu.
Vijetnamski javni servis navodi da sastanci predstavljaju deo nastojanja Vijetnama da dodatno razvije odnose sa partnerima u Evropi i drugim delovima sveta, kao i da proširi saradnju na nove oblasti sa visokim tehnološkim sadržajem i dodatom vrednošću..
Kurir.rs/Euronjuz
Medicinsko odricanje od odgovornosti
Za sva pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem, simptomima ili terapijom obratite se svom lekaru ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Nemojte zanemarivati stručni medicinski savet niti odlagati traženje medicinske pomoći zbog informacija pročitanih na ovom sajtu.