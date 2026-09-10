Slušaj vest

Istaknuti blokader i jedan od članova tzv. studentske liste Tihomir Stanić pre nekoliko godine je, govoreći o političkom angažovanju i promenama stavova, kategorički tvrdio da ne veruje ljudima koji se pojave u javnosti i kažu da su promenili mišljenje.

- Nemam ja vremena da stojim na bilo kojoj bini i slušam bilo koji govor - rekao je Stanić, čiji je glas, gle čuda, par godina kasnije odjekivao sa govornice blokaderskih skupova.

On je 2011. godine rekao još jednu, gledajući iz današnje perspektive, vrlo zanimljivu stvar.

- Nema primera da je iko ikad promenio svoje mišljenje, neću ja poverovati nekome ko je rekao 'ja sam promenio svoje mišljenje'. Možda neko laže da ga je promenio - rekao je on tada.