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Među kandidatima su uglavnom profesori i stručnjaci, ali ne i studenti, što otvara pitanje kriterijuma njihovog izbora i toga šta će lista ponuditi građanima kao alternativu aktuelnoj vlasti. Nezadovoljstvo vlašću više neće biti dovoljno - od tzv. studentskog pokreta očekivaće se konkretna rešenja i odgovor na ključna pitanja, uključujući razvojne projekte poput EXPO 2027. O tome, ali i o brojnim temama koje se tiču budućnosti Srbije, govorili su gosti emisije "Usijanje" Vjerica Radeta, potpredsednica Srpske radikalne stranke, Nebojša Bakarec, član Predsedništva SNS, i Srđan Barac, politički analitičar.

Predstavljena su nova imena koja su se priključila tzv. studentskoj listi, a kako navodi potpredsednica Srpske radikalne stranke, reč je o prevari, jer na listi nema nijednog studenta.

- Građani treba da znaju da na toj listi može da bude i samo 14 kandidata, jer je i to zakonom predviđeno. Ne postoji obaveza da lista ima 250 kandidata, već onoliko kandidata koliko oni procene da ih treba da bude. Međutim, postavlja se pitanje ko su ti ljudi i šta su do sada uradili. Među njima nema nijednog imena koje građani mogu da prepoznaju po nečemu što je uradio tokom prethodnih decenija. Nema nikoga ko je ostavio trag ni u svom poslu, ni u javnom životu, niti postoji nešto po čemu bi građani mogli da ga pamte - započela je Radeta.

Vjerica Radeta Foto: Kurir Televizija

"Svi u interesu države"

Bakarec ističe da je najvažnije što je Srpska napredna stranka kandidovala Aleksandra Vučića za predsednika Vlade uz jasan program, dok je sa druge strane tzv. studentska lista lažna.

- SNS neće imati koalicionu listu, ali će na našoj listi biti Srpska radikalna stranka, Zavetnici, PUPS i još neke stranke, jer je u ovom trenutku najvažnije da svi zajedno radimo u interesu države. Zna se ko su ljudi koji će biti na listi, kao i da će određeni broj sadašnjih ministara biti deo nove Vlade. To će biti Vlada od 12 članova, sastavljena od ljudi koji mogu da nose veliku odgovornost i sprovedu ozbiljan program. Naš cilj ostaje nastavak mira i stabilnosti, sa ekonomijom kao glavnim prioritetom i daljim ekonomskim uzdizanjem Srbije - započeo je Nebojša Bakarec.

Dalje ocenjuje da SNS ima jasan program i poznate kandidate, uz poruku da je sve javno i transparentno.

- Srbija je u ovom trenutku najbrže rastuća ekonomija u Evropi, sa 3,5% rasta BDP-a. Iduće godine ćemo imati 4,5%. Mi hoćemo to da obezbedimo, da građani znaju da se i dalje povećavaju plate, penzije i minimalac. Sada je prosečna plata tri puta veća nego 2012. godine, kada su ovi prethodni bili na vlasti. Penzije su 2,5 puta veće, minimalac je u ovom trenutku 600 evra, što je izvanredno. Dok o ovoj listi ne znamo ništa. Ko će biti njihov kandidat za predsednika Vlade? To je izuzetno važno pitanje. Mogli su za 22 meseca da osnuju partiju, a ne da se protivzakonito bave politikom na fakultetima. To je ta prevara - nastavio je.

Narodni poslanik Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

Bakarec je dalje objasnio da tzv. studentska lista nema svoj program, niti ga njeni predstavnici, kako navodi, sami kreiraju.

- Studenti nemaju program. Istina je isplivala na površinu: njihov program pišu plaćenici koje finansiraju nevladine organizacije, odnosno ljudi koji predstavljaju glavne nosioce građanske inicijative. Kako je pre nekoliko meseci rekla i Biljana Stojković iz Demokratske stranke, program za njih pišu upravo ti stručnjaci koje plaćaju nevladine organizacije. Njihov program je pokušaj izazivanja krvave građanske revolucije, odnosno pokušaj izazivanja građanskog rata. Građani jasno vide, sa jedne strane imate ljude koji se bore za budćnost zemlje, veće plate i penzije, a sa druge imate potune anonimuse koji nemaju program i imaju samo nasilje - dodao je Bakarec.

SNS ima cilj

Barać ističe da bi neko mogao da bude politički subjekt, pre svega mora imati neophodno je da ima formiranu političku stranku uz jasne ciljeve i statut.

- Pre svega oni nisu politički subjekt, već samo izborni i to je nešto što predstavlja veliki problem. Jer da bi neko bio politički subjekt on mora da ima formiranu stranku, da ima svoje organe, ciljeve, statut, viziju Srbije. Oni su tražili izbore duže od godinu i po dana. I za godinu i po dana oni su mogli da se registruju, da prikupe potpise, da ulože napor da osmisle program, statut, ciljeve, viziju. Kad imamo grupu građana koja je samo formirana za jedne izbore, tu je jedna vrlo labava struktura. Tu nemamo stranke, a stranke garantuju, pre svega, da postoji određena politička ideologija, jer je upisana upravo u tim dokumentima. Garantuju ko će sprovoditi tu ideologiju, jer se zna ko je predsednik, ko su potpredsednici, ko je predsednik izvršnog odbora, ko je u predsedništvu stranke, ko je u glavnom odboru, i sve je vrlo proverljivo. Ovako je sve neproverljivo, i zato me uopšte ne čudi zašto skaču sa jednog mesta na drugo mesto, jer ne postoji struktura.

01:42 Srđan Barac: Bolakderi oni žele da promene državno uređenje Izvor: Kurir televizija

Kako dalje objašnjava, blokaderi se jedino bave nezadovoljstvom.

- U politici su bitne dve merne jedinice. Jedna je podrška, a druga merna jedinica je nezadovoljstvo. I oni konkretno i stalno rade na temi nezadovoljstva, a da bi to pretvorili u glas treba im ideja, vizija Srbije, kako bi neko zaista glasao za to i za to imaju rok od 45 dana koji je propisan zakonom. Oni vide asimetričnu demokratiju kao oblik vladavine, to znači da oni žele da promene državno uređenje. Što znači da izbore prihvataju samo ako oni pobede. To nije demokratija. Kada budu skupili dovoljan broj potpisa i kada budu konačno izašli sa svojim spiskom, tada mogu reći da će prihvatiti rezultate izbora kakvi god oni bili, da bi zapravo bili važeći - rekao je Barac.

Bakarec je na kraju rekao da će izbori biti sudar dve Srbije,

- Ti izbori biće sudar dve Srbije , jedne koja gradi, radi i gleda napred, i druge koja ruši i iza sebe ostavlja nasilje i razaranje. To će biti sudar Vučićeve Srbije, civilizovanog, pristojnog i pravednog društva, sa onima koji su ekstremisti, necivilizovani, nepravedni i nepristojni - zaključio je.

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Kurir.rs

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