Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa ambasadorom Meksika Karlosom Feliksom Koronom, kome je ovo oproštajna poseta.
Politika
OPROŠTAJNI SUSRET U PALATI SRBIJA: Vučić danas sa odlazećim ambasadorom Meksika Karlosom Feliksom Koronom
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Meksika u Srbiji Karlosa Feliksa Koronu, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Sastanak će biti održan u 9.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Kurir.rs
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