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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas završne radove druge A faze Kliničkog centra Srbije.

1/31 Vidi galeriju Vučić u Kliničkom centru Foto: Marko Karović

Vučić ističe da su mu pisali ljudi o lekovima za cističnu fibrozu, na šta ga je ministar Lončar obavestio da su građani nezadovoljni načinom na koji se određuju kriterijumi za terapiju.

- Koliko je skupa ta terapija? Ništa ne razumem kako niste u stanju da mi pružite informaciju. Koliko je to "ozbiljno skupo"? Znači od 40 do 100 miliona evra samo za to. Ivice sagledaj tačno o čemu se radi, pa da vidimo šta možemo da uradimo, ovako neću dobiti odgovor nikada - rekao je on.

Predsednik se interesovao da li u okruženju ima bolje bolnice, i dobio je jednoglasan odgovor "ne".

Foto: Marko Karović

- Vidim da je nemačka, "Dreger" oprema. Pročitao sam u pripremnom materijalu, vi u hibridnim salama možete da radite operacije za različite specijalnosti, i dobijate rezultat odmah - pitao je on, a doktorka mu je odgovorila da su to sale u kojima je moguće započeti sa dijagnostikom, i odmah krenuti sa intervencijom.

Doktorka je istakla da sada od naših lekara uče kolege čak i iz zapadnih zemalja, kao i iz arapskog sveta.

- Uvek brinem zbog toga što vidim koliko para dajemo. Gledao sam za retke bolesti. Dajemo 94 puta više nego pre 12 godina! Ali uvek ima nešto što vam nedostaje, i da postoji nezadovoljstvo kod ljudi, i pokušavate da vidite kako to da promenite. Nisam skoro obilazio ove radove, i baš sam srećan što vidim kako to izgleda - rekao je predsednik.

Foto: Marko Karović

Vučić je istakao da je samo za ovaj blok i radove na njemu država dala više od 350 miliona evra!

- I opet... Nije to da su ljudi nezadovoljni, nego ja vidim da moramo da popravimo neke stvari. Naš je posao da omogućimo najbolju zdravstvenu zaštitu i negu - kazao je on.

Rekao je da može da se ljuti ko koliko hoće, ali da će lekari koji rade u težim uslovima, u selima i na intenzivnoj nezi, morati da dobijaju veća primanja.

- Ovo stvarno izgleda kao svemirski brod - rekao je Vučić u nastavku obilaska novog objekta.

On naglašava da su lekari veoma racionalni, i da su objektivno uslovi sve bolji.

Foto: Marko Karović

- Primanja su sve veća, i ako imate stopu inflacije koja raste tri odsto na godišnjem nivou, a povećanje plata je veće od toga, to vam je realni rast životnog standarda. I nemojte smetnuti sa uma, 2012. godine plata nije bila ni 60 odsto minimalne potrošačke korpe. Sada značajno premašuje. Ali da li su plate idealne, pa nikada neće biti, ali je važan smer u kom idemo - rekao je predsednik.