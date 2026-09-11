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Zoran Đajić, jedan od kandidata takozvane "studentske liste", objavio je bizarni tekst na društvenoj mreži X, koji možda i najbolje sumira svo ludilo blokaderskog pokreta.

On je prvo, u maniru blokadera, krenuo da deli Srbe, pa je tako napisao da je zahvalan što se kosmičkim putevima našao među "nama Vojvođanima".

- Vama verovatno to nije nešto naročito, ali ja, kao gorštak čija energija je izuzetno eksplozivna, sam se uklopio u Vaše panonsko tihovanje i uspeo da svoju eksplozivnost umirim , bar na trenutak, i da prihvatim neke principe koje ste nam u radionicama prezentirali - napisao je on na X-u.

Đajić zatim nastavlja sa bizarnim tekstom, najavljujući borbu sa "podstanarima u glavi".

- Današnji skup je svakako istorijski, predstoji nam svakodnevna borba sa samima sobom, sa svojim sujetama, egoizmom i mnogim podstanarima u glavi. Borba sa neprijateljem ne postoji jer je on poražen istog trenutka kada je raspisao izbore. Gradjani su nam pokazali kakvi treba da budemo. Ovoliko osmeha, pozitivne energije i iskrenih zagrljaja ne sećam se da sam doživeo ni 6. oktobra posle sloma Miloševića - napisao je on, i zaključio:

- Ovo je istorijska prilika koja nikada nigde nije zabeležena, ova empatija prema svojoj zajednici se nikada više neće pojaviti, sad ili nikada - Srbija ili mafija - studenti su pobedili!

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