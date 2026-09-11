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Prvi zvanični predizborni skup blokaderskog pokreta u Novom Sadu, na kojem su predstavljeni kandidati za predstojeće izbore, umesto očekivanog poleta doneo je potpuo suprotno. Korisnici društvenih mreža i politički analitičari brzo su razmontirali biografije ljudi sa liste, dokazujući da se iza navodne borbe protiv korupcije kriju kompromitovani kadrovi i opozicioni veterani.

Kako se navodi u analizi koja je ubrzo postala viralna na mreži "Iks", poseban paradoks predstavlja pojavljivanje Zorana Đajića, inženjera koji je direktno radio na rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu.

- Dan nakon pada nadstrešnice otrčao na N1 da se pere kako je sve to znao, ali nigde dokaza da je nešto uradio. Prijatelj Aide Ćorović koja traži sankcije za Srbiju zbog sahrane generala Mladića - navodi se u analizi.

Pored Đajića, na listi se našla i Sanja Fric, članica Revizione komisije za kontrolu tehničke dokumentacije za radove na novosadskoj stanici. Upravo je ova komisija odobravala povećanja cena radova, pa je njeno prisustvo na listi koja se bori protiv korupcije izazvalo podsmeh u javnosti i komentar da "korupcija možda ubija, ali sigurno vodi direktno na "studentsku" listu".

Listu popunjava i glumac Tihomir Stanić, dežurni podržavalac Demokratske stranke i svih antisrpskih opcija u poslednjih 30 godina. Iako u javnosti glumi moralnu vertikalu i borca protiv vlasti, dobro je poznato da nije prezao od toga da od funkcionera te iste vlasti traži ugovore i poslove za svoje bliske saradnike kada mu je to odgovaralo, navodi se u analizi.

Posebno mesto na listi zauzima sociolog Jovo Bakić, čiji su radikalni stavovi već dobro poznati javnosti. Bakić, koji u svojim nastupima otvoreno priziva ulične sukobe, "jurenje po ulicama" i ukidanje pravnih institucija, treba da posluži kao ideološki bič ove liste i garancija da je njihov jedini stvarni program ulični teror i bezakonje.

Predstavljanjem ovakvih kandidata u Novom Sadu, blokaderski pokret je sam sebi zadao smrtonosni udarac na početku kampanje. Sa listom na kojoj se nalaze kompromitovani i licemerni zagovornici nasilja, izborni cenzus od tri odsto za njih deluje kao nedostižna misao.