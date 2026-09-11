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Diplomatska putovanja predsednika Stranke nezavnisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika postala su novi povod za napad blokadera na društvenim mrežama.

Nakon što je Dodik objavio na Iksu sliku u Jerusalimu, gde je prisustvovao obeležavanju deset godina od smrti bivšeg predsednika i premijera Izraela Šimona Peresa, kao i prijemu povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država, profil na Iksu pod nazivom "Koza na štiklama" uputio je sraman komentar na račun lidera SNSD:

- Nigde drveta na vidiku da se očeše- poručila je blokaderka, u pokušaju da bude duhovita.

Ubrzo nakon toga, usledio je odgovor Miloradove ćerke Gorice Dodik, koja je jednom rečenicom ućutkala blokaderku.

- Tamo nema ustaša kao što je tvoj tata, koji bi vešali Srbe na vrbe - napisala je Dodikova ćerka.

Foto: Printscreen X