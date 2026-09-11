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Sociolog Ivan Živkov podsetio je da su istraživanja javnog mnenja uoči izbora 2023. godine predviđala sigurnu pobedu opozicije u Beogradu i čak 51 odsto glasova za listu "Srbija protiv nasilja", ali da se uprkos takvim prognozama CRTE vlast u glavnom gradu nije promenila.

- Podsetiću da su istraživanja 2023. godine pokazivala da je većina Beograđana protiv nastavka tadašnje aktulene vlasti, da opozicija ima veliku šansu da pobedi. Istraživanje CRTE dva meseca pred te izbore prognoziralo je 51 odsto za koaliciju "Srbija protiv nasilja", a ipak na izborima se dogodilo drugačije i vlast se nije promenila- rekao je Živkov za blokadersku "N1".

Takođe, pomenuo je studentsko-blokaderski i opozicioni blok i podsetio šta se dešavalo na ulicama u proteklih godinu dana.

- U 15 lokalnih samouprava u kojima smo imali prethodnih godinu dana vanredne lokalne izbore, na različite načine je opozicija učestvovala, negde stranke, negde studenti, negde zajedno, bilo je većih manjih mesta opština gradova, ali nigde se nije dogodilo da je vlast formirao neko drugi - istakao je Živkov i dodao:

- Opozicija, uključujući i studente, ne dočekuje ove izbore na najbolji način. Studentski pokret je pre godinu i po dana imao podršku pre 60 odsto, a ta podrška se sada prepolovila.