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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Sjedinjenih Meksičkih Država Karlosa Feliksa Koronu.

- Zahvalio sam ambasadoru Karlosu Feliksu Koroni na ličnom doprinosu unapređenju odnosa Srbije i Meksika tokom njegovog mandata u Srbiji. Srbija i Meksiko ove godine obeležavaju osam decenija diplomatskih odnosa, što je prilika da otvorimo novo poglavlje u ekonomskom povezivanju, povećamo trgovinsku razmenu i stvorimo više mogućnosti za naše kompanije, uz intenzivnije kontakte na svim nivoima - istakao je Vučić.

On se zahvalio Meksiku na doslednom i principijelnom stavu o poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije.

- Ambasadoru Koroni sam poželeo mnogo uspeha u budućnosti, uveren da će njegov naslednik nastaviti putem daljeg jačanja sveukupnih odnosa i saradnje između naših zemalja.

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