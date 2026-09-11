PRILIKA DA OTVORIMO NOVO POGLAVLJE U EKONOMSKOM POVEZIVANJU: Vučić primio u oproštajnu posetu ambasadora Meksika
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Sjedinjenih Meksičkih Država Karlosa Feliksa Koronu.
- Zahvalio sam ambasadoru Karlosu Feliksu Koroni na ličnom doprinosu unapređenju odnosa Srbije i Meksika tokom njegovog mandata u Srbiji. Srbija i Meksiko ove godine obeležavaju osam decenija diplomatskih odnosa, što je prilika da otvorimo novo poglavlje u ekonomskom povezivanju, povećamo trgovinsku razmenu i stvorimo više mogućnosti za naše kompanije, uz intenzivnije kontakte na svim nivoima - istakao je Vučić.
On se zahvalio Meksiku na doslednom i principijelnom stavu o poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije.
- Ambasadoru Koroni sam poželeo mnogo uspeha u budućnosti, uveren da će njegov naslednik nastaviti putem daljeg jačanja sveukupnih odnosa i saradnje između naših zemalja.