- Zahvalio sam ambasadoru Karlosu Feliksu Koroni na ličnom doprinosu unapređenju odnosa Srbije i Meksika tokom njegovog mandata u Srbiji. Srbija i Meksiko ove godine obeležavaju osam decenija diplomatskih odnosa, što je prilika da otvorimo novo poglavlje u ekonomskom povezivanju, povećamo trgovinsku razmenu i stvorimo više mogućnosti za naše kompanije, uz intenzivnije kontakte na svim nivoima - istakao je Vučić.