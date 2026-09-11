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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska završnih radova druge A faze Kliničkog centra Srbije, da je samo za tu zdravstvenu ustanovu u prethodnih nekoliko godina uloženo 350 miliona evra i istakao da se za retke bolesti izdvaja 94 puta više nego pre 12 godina.

- Samo za ovo ovde je uloženo 350 miliona evra, a da ne kažem koliko košta Tiršova, Višegradska. Mi godišnje izdvajamo 5,2 milijarde evra ukupno na zdravstvo", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara koliko je poslednjih godina država uložila u zdravstvo.

Informisan je da je prva faza radova na Kliničkom centru Srbije koštala 132 miliona evra, druga A faza 18 miliona, druga B faza koja se radi 73 miliona, plus 122 miliona evra za kompletno opremanje.

Kako je kazao, samo se za retke bolesti danas izdvaja 94 puta više nego pre 12, 13 godina.

Navodeći da su lekari racionalni, Vučić je kazao da uslovima nisu nezadovoljni, već kadrovskom strukturom.

- Kada pričamo racionalno, uslovi su sve bolji, primanja su sve veća i ako imate stopu inflacije koja raste tri odsto na godišnjem nivou ili četiri, a povećanje plata vam je veće od toga, to vam je realni rast životnog standarda. I nemojte da smetnete s uma da je 2012. godine plata bila niža od 10 odsto minimalne potrošačke korpe. Sad značajno premašuje potrošačku korpu prosečna plata - kazao je Vučić.