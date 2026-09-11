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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je mere za poboljšanje životnog standarda građana.

On je prvo rekao da se suočavamo sa izuzetno teškom situacijom u energetskom sektoru.

- Nafta je dostigla cenu od 108 dolara, i postaje neizdrživo, kotacije su sve veće. I danas bi trebalo najmanje za četiri dinara da povećamo cenu i dizela i benzina, ali neće biti povećanja. To je dobra vest za građane, ali loša za nas. Moraćemo da se odreknemo 25 odsto akciznog učešća - rekao je on.

1/33 Vidi galeriju Vučić predstavio mere države Foto: Marko Karović

Kaže da situacija postaje sve teža, gotovo nemoguća za nas, i da ne zna koliko je moguće izdržati.

- Još dve stvari da kažem. Pošto smo dobili konačne podatke, mi smo u Evropi treći po stopi rasta, Danska i Malta su ispred nas, a sledeće godine smo svakako prvi. I druga stvar pošto sam rekao svojevremeno da su Evropljani spori oko pruge Beograd-Niš, i nije fer to što sam rekao, mi smo najviše krivi za to. Niko od Evropljana mi se nije javljao za to, ja sam došao do tog zaključka - dodao je on.

Vučić dodaje da će predstaviti mnogo bitnih brojeva, i potom je rekao da smo u prvih pet zemalja Evrope po stopi rasta realnog BDP u poslednjih osam godina.

- To je posle perioda konsolidacije javnih finansija. Rasli smo za nekih 36,8 odsto prema 13 odsto koliki je prosečan rast EU, a zarada je realno veća za 71 odsto, a penzije za 57 odsto. Ove godine mi računamo da će međugodišnja stopa inflacije biti oko tri odsto, i u skladu sa tim vi računajte da je svako povećanje preko 3 odsto ustvari značajno povećanje - rekao je predsednik.

On dodaje da smo mi među najniže zaduženim zemljama Evrope, i da niži dug imaju samo Švedska, Luksemburg, Danska, Irska...

- Svi su neuporedivo više zaduženi, ponajviše Grčka, Španija, Francuska, Nemačka, Slovenija, Letonija, Češka, Holandija... To hoću ljudima samo da ukažem na činjenicu da smo se domaćinski odnosili prema javnih finansijama, i da nismo govorili za našeg vakta da bude dobro, a posle toga deci da ostavimo potop - rekao je on.

Predsednik kaže da su devizne rezerve na rekordno visokom nivou, kao i rezerve zlata.

Foto: Marko Karović

- U ovom trenutku imamo 6,2 milijardi evra rezerve zlata, i naravno 30,5 milijardi evra su ukupne devizne rezerve, uključujući i zlato. Štednja građana je na rekordnom nivou, dinarska, a štednja u evrima je 17,1 milijardu evra. Imamo rekordnu štednju građana, a posebno sam ponosan na ovakvu stopu porasta zbog dobrih prinosa za dinarsku štednju građana - rekao je predsednik.

Vučić ističe da, kada bude rešeno pitanje NIS-a, i da se stiša situacija u regionu, da ćemo imati dobar prostor za povećanje kreditnog rejtinga kod sve tri velike kuće.

- Imamo u istoriji Srbije najnižu stopu nezaposlenosti, 7,2 odsto, ovo je strašno važan element. Važne su i plate i penzije, ali ako postoji nešto važnije to je stopa zaposlenosti, odnosno stopa nezaposlenosti. Od 2012. od 26 odsto došli smo do 7,2 odsto. Pogledajte samo broj zaposlenih, imali smo 2012, kada smo imali stotine hiljada ljudi više u zemlji, 400-500 hiljada ljudi više, užasan nam je prirodni priraštaj, tada smo imali 1.865.000 zaposlenih. Mi danas sa manje ljudi imamo 500.000 više ljudi zaposlenih! Sve crno na belo, statistički podatak izvučen iz NSZ. Nije ovo stvar ankete ili slobodnog uverenja. Ovo su čisti brojevi kao suza - rekao je predsednik.

Minimalna neto zarada biće 600 evra, i kaže da je to dobra stvar koja pomaže siromašnim ljudima u južnim krajevima zemlje.

- Dakle to je najniža plata u Srbiji od 1. januara. Smanjivali smo opterećenje na zarade, došli smo na 59,7, i država je preuzimala veći teret u odnosu na poslodavce koji je trebalo da isplaćuju veću zaradu. Ta minimalna zarada je mač sa dve oštrice, pošto će neki napuštati zemlju, ali ćete time zaštititi sve radnike, i onog u lokalnoj prodavnici, svakoga. Uvek vagamo i merimo, i mislim da smo doneli dobre odluke - rekao je on.

Foto: Marko Karović

Kaže da je pokrivenost potrošačke korpe 2012. godine bila 61 odsto.

- Tada ste mogli kupiti 61 odsto potrepština. Sada sa ovim povećanjem možete kupiti 117 odsto, značajno preko minimalne potrošačke korpe. To govori o poboljšanju životnog standarda. Nije to lagodno, ali je bukvalno duplo bolje nego pre samo nekoliko godina - kazao je on.

Neto zarade su skočile na 1200 evra, kaže predsednik, i dodaje da su sada tolike plate u Rumuniji koja je članica EU.

- 1200 evra će biti prosečna neto zarada na kraju ove godine, ne sledeće godine, za celu teritoriju Srbije. Sećam se svojevremeno je šef poslaničkog kluba DS meni rekao: Ako uspete da stignete, ako dođete do prosečne plate od 500 evra, ja ću javno da čestitam. Evo stižemo do prosečne plate od 1200 evra. I kada kažu zato stopa inflacije, zato sam rekao da su prosečne plate skočile za 72 odsto, to je sa uračunatom inflacijom, to je realni skok zarada - rekao je Vučić.

1/18 Vidi galeriju Nove mere države na jednom mestu Foto: Printscreen

Predsednik kaže da je velika vest, najvažnija, da povećanje plata ide od 1. decembra, ne od 1. januara.

- Gledaćemo da to bude pre Badnjeg dana i Božića za pravoslavce. Znamo koliko se ljudi istroše u decembru. Uvećanje je od 8 odsto, a za zaposlene u centrima za socijalni rad, gerontološkim kućama, domovima za stare, njih je oko 15.000, oni će dobiti povećanje od 12 odsto. To je 50 odsto veće povećanje u odnosu na sve druge. Ti ljudi rade izuzetno težak posao, već smo ih zaboravljali u prethodnim godinama - naglasio je Vučić.

Foto: Marko Karović

Kaže da će u najgorem slučaju inflacija biti tri odsto, i dodaje da je ta razlika između povećanja i inflacije realna razlika i realno povećanje.

- U sektoru zdravstva sa 597 na 1629 evra, medicinske sestre sa 297 na 879 evra. I dalje gubimo medicinske sestre, i zato ćemo tu u narednom periodu morati dodatno da radimo, i da poboljšamo njihova primanja. Vaspitač sa 437 evra na 1071 evro - rekao je on.

Predsednik kaže da su penzije rasle 140 odsto, a realno su uvećane za 57,8 odsto.

- Za taj procenat realno penzioneri žive bolje. Prosečna penzija 2012. godine je bila 204 evra, danas je prosečna 486 evra. I imali smo jednokratna davanja za penzionere, u skladu sa visinom penzija. Mi smo gledali švajcarsku formulu, da ne uzgrozimo nikoga, a da penzije prate plate, zato što razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima. Penzije će od 1. decembra porasti za 7,5 odsto. Dakle za one koji imaju penziju 40000 penzija će biti 43000. Za one koji imaju 50000 biće 53750 dinara. Za one koji imaju 30000 biće 32500 - rekao je on.

Za tri dana kreće isplata od 20.000 do 35000 dinara, i od 22. kreće isplata dodatnih 6000 dinara, saopštio je Vučić.

- Hvala građanima na trudu i na poverenju. Računajte sada kada nešto povećate za osam odsto, vi to povećavate za 80 evra na mesečnom nivou, što je na godišnjem oko 1000 evra. Verujem da ćemo uz povećanje penzija obezbeđivati makar jedno davanje za naše penzionere, ali to zavisi od stope rasta - kazao je Vučić.

Foto: Marko Karović

Dodaje da se država odnosila ozbiljno i odgovorno, i da je pokazana briga prema ljudima.

- Za 0,1 nismo hteli da pređemo ono što je zadato. Ponašamo se striktno ekonomski, onako kako jedna država zahteva. Ovo je ono što imamo, i pružamo se koliko smo dugi - rekao je predsednik.

Kaže da su mu teški dani, ali da su ga novinari na pitanje o ceni energenata nasmejali.

- Izlaz je da se prekine rat u Iranu i u Ukrajini. Ali teško to ide, ne može niko to da prekine. Rekao sam za Iran, uzroci nisu otklonjeni, kao što sam rekao i za Ukrajinu i Rusiju. Plašim se da sa svim ovim što Huti rade Saudijskoj Arabiji stvari ići samo na gore. Velike probleme imamo, ljudi moraju da znaju da mi deo državne kase finansiramo iz akciza, i to nam je bio jedan od glavnih izvora prihoda. Nikada nismo imali jeftino gorivo, a uskoro ćemo imati najjeftinije. Mi smo se danas odrekli 25 odsto svoje akcize. Mi četvrtinu onoga što naplaćujemo ne naplaćujemo. Uzdam se u Boga i pamet ljudi da prekinu ratove, sve drugo nekako možete da izdržite - rekao je on.

Predsednik ističe da cena gasa drastično skače, da nema doturanja gasa iz Katara, kao ni nafte kroz Ormuz, i da se to oseća u celom svetu.

- Što se tiče kredita za mlade, ako nemate svoju nekretninu, sve su isti uslovi i dalje. To je neverovatno, 1 odsto učešća, rešili smo za više od 6000 ljudi. Stalno se prijavljuju ljudi, i rešavamo sve. A što se tiče pitanja o ovim uspesima, meni je juče bilo posebno drago, vidim da je vijetnamski predsednik stavio to kao prvu vest, susret sa mnom. Vijetnam je zemlja fantastičnog razvoja, i oni Srbiju doživljavaju kao istinskog prijatelja, ali i cene naše rezultate. I mogli ste da čujete ljude koji su bili na panelu sa mnom Beltalks, da su srećni kada vide promenadu i kako se grad promenio. Morate postavljati visoku lestvicu, da radite vredno i da ne odustajete od svojih ideja i velikog i teškog posla. Državu nije jednostavno voditi, ali je sve u radu i da očuvate mir i stabilnost. A sve ostalo je rad, rad i rad - naglasio je on.

Kaže da ne možemo jedino da se pohvalimo po nivou obrazovanja.

Foto: Marko Karović

- Na moju žalost mi smo tu delimično krivi, neki drugi malo više, ali da smo snažnije reagovali ne bismo dozvoliti takvu anarhiju i razaranje naše budućnosti. A ne zaboravite, to je jedan od temelja napretka. U celoj Evropi nema nijedne zemlje koja je ušla u prvih 10 po PISA testovima. Svi odosmo dole, a Azija u nebesa. Mi svi dole, a mi pogotovo. Mi smo imali posebne stručnjake. O čemu neću pričati dok ne podnesem ostavku na mesto predsednika republike - rekao je Vučić.

Na pitanje N1, predsednik kaže da ovde nema obećanja, već da se ovo dešava koliko sutra.

- Ljudi znaju da govorim istinu, postoji Agencija za borbu protiv korupcije, i dužan sam da im prijavim aktivnosti kao predsednik države. Sve aktivnosti predsednika, uključujući i aktivnosti za novinare, pa čak i vojnu vežbu, moram da prijavim. Zamislite mene kao vrhovnog komandanta, moram da prijavim vojnu vežbu koja je najavljena pre 6 meseci. Čak i to moram da prijavim, vidite kakav je to zakon. Nije za to kriva skupština, već mi koji donosimo zakone koji ne služe nikome posebno - rekao je on.

Vučić ističe da je jasno i rekao kada će podneti ostavku.

- Odmah po povratku iz Njujorka. To je 25 ili 26 septembar. To je to kada ću podneti ostavku, i idem u kampanju kao običan građanin. Zakon me ne obavezuje na to, ali to je moja želja. Nijedan predsednik to nije uradio, svaki je sa pozicije predsednika ili premijera išao u kampanju, ja to neću da uradim. I poslednjih mesec dana kampanje biću običan građanin. Ići ću svojim automobilom, uzeću i jedno kamionče, da mogu ponegde da se obratim ljudima. Idem bez posebnog plana, pa kažem ljudima neku reč, gde dođem u selo ili grad...

Rekao je da neće odgovarati na pitanje o promenama na čelu blokaderske liste.

- Ne znam da li večeras ili sutra, kada budem nosio dokumenta i predavao saglasnost za kandidaturu, tada možete da me pitate. Ali sada neću da odgovaram na to. Želim odmerenost, i želim da svaki građanin odmeri kome daje svoje poverenje - rekao je on.

Kaže da teško krvarimo zbog ratova u Iranu i Ukrajini, i pročitao je podatke koliko smo novca izgubili od 15. marta do 30. avgusta.

Foto: Marko Karović

- Izgubili smo 22,3 milijarde dinara! To je 200 miliona evra je država u čistom minusu, samo da ljudi ne plaćaju veću cenu goriva. Država je to platila, i naravno da je država oštećena. To su nam dve velike bolnice sa opremom manje. Teško finansijsko krvarenje. A sada dolazi sve veće. I sada idemo na 25 odsto, i pitanje je dana kada ćemo morati da podignemo na 30 odsto. I gubićemo sve veći i veći novac. Užas - rekao je on i dodao: