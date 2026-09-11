Dok blokaderi i njihove pristalice ulaze u međusobne rasprave pred predstojeće izbora 25. oktobra, član Predsedništva SNS-a, Vladimir Đukanović je na svom Instagram nalogu postavio je pitanje koje je u sekundi razmontiralo jeftinu demagogiju blokaderskog skupa u Novom Sadu.

- Kratko ću se osvrnuti na ono što smo videli u Novom Sadu. Da li biste budućnost vaše dece poverili onoj šizofrenoj profesorki koja priča da će praktično da ukine privatnu svojinu ili Jovi Bakićukoji se zalaže da neistomišljenici plivaju po rekama, da će da ih prži, dinsta ili Đajiću koji izražava mržnju prema generalu Ratku Mladiću i uopšte o Republici Srpskoj i Srbima preko Drine - pitao je Đukanović i u svojoj objavio dodao: