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Novi rat izbio je u redovima blokadersko-opozicionog fronta. Blokaderi iz Rektorata i blokaderske liste krenuli su u napad na svoje dosadašnje saveznike, javno ponižavajući lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa i lidera Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića.

Blokaderi su otvoreno napali lidere opozicije, ne birajući reči i pokazujući da među njima vlada potpuno rasulo i netrpeljivost. Jedni su bez trunke blama javno napali Aleksića uz najprizemnije uvrede.

- Gle ovog slepca?! Miki Aleksić, zar te nije sramota? - reagovao je kokrisnik Iksa na Aleksićeve poslednje političke izjave.

Foto: Printscreen

Na tome se nije zaustavilo, pa je na drugom nalogu osvanula objava u kojoj se najbrutalnije ismeva Đilas. Naime, profil pod nazivom "Ropstvo ili svašta" na Iksu je ispood Đilasa napisao 1 odsto, dok ispod mleka 2,8 odsto, aludirajući da mleko ima veći procenat masti nego što će Đilas obezbediti glasača na narednim iziborima!

Foto: Printscreen X