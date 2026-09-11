za ovo hoće da glasamo?

za ovo hoće da glasamo?

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Javnost u Srbiji ostala je duboko zgroćena i šokirana kada su na društvenim mrežama isplivali jezivi komentari Zorana Đajića, jednog od visokopozicioniranih blokadera na tzv. studentskoj listi za predstojaće parlamentarne izbore u Srbiji, a u kojima za većinu ljudi izgovara nezamislive uvrede!

Iako je Đajić javnosti od ranije poznat po svojim skandaloznim i uvredljivim izjavama kojima se raspiruje mržnja, čini se da je sa reakcijom na komentar jednog blokaderskog naloga u kojima se već psuju nečije majke, prešao svaku granicu. Međutim, i nakon tog komentara dobio je važno mesto na blokaderskoj listi.

Na mreži Iks ponovo je postala viralna njegova objava na tvit Branka Stamenkovića, tužioca za visokotehnološki kriminal:

- Majke nisu krive, da su znale šta će roditi, pobacile bi - napisao je Đajić bez ikakvog stida!

Sraman tvit Zorana Đajića Foto: Beta Dragan Gojic

Da podsetimo, Đajić se ranije posebno "istakao" pretnjom smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Odgovor dezinformeristima: Moj stav je jasan - narod treba da izglasa smrtnu kaznu Vučiću - ne bih da se desi da ga neko kasnije pusti iz ludnice pa da opet krene da okuplja naciste i kriminalce oko sebe. Srbi imaju kratko pamćenje, pa za svaki slučaj - GLOGOV kolac pride! - napisao je svojevremeno Đajić na platformi "X",a zbog ovih pretnji je čak i privođen.

Ovim je jasno da blokaderi neće birati ni sredstva, a ni reči, kako bi se po svaku cenu dokopali vlasti.