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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas mere za poboljšanje životnog standarda građana, a na konferenciji za medije koja je usledilla nakon toga novinari sa blokaderske N1 požurili su da ga pitaju o ostavci koju je ranije najavio ali i o tome u kom svojstvu se obraća građanima?!

Naime, novinarka blokaderske N1 u već prepoznatljivom i donekle napadačkom maniru, upitala je predsednika Vučića o njegovoj ostavci i svojstvu u kome se obraća javnosti, pokušavajući da insinuira da postoje neke nepravilnosti u vezi sa izbornom kampanjom. Međutim, predsednik Vučić je ponovo pokazao šta znači odgovorno državničko držanje i reakcija na osnovu činjenica i zakona, čime je provokaciju rastavio na komade:

- Ljudi znaju da govorim istinu, postoji Agencija za sprečavanje korupcije i dužan sam da im prijavim aktivnosti kao predsednik države. Sve aktivnosti predsednika, uključujući i aktivnosti za novinare, pa čak i vojnu vežbu, moram da prijavim. Zamislite mene kao vrhovnog komandanta, moram da prijavim vojnu vežbu koja je najavljena pre šest meseci. Čak i to moram da prijavim, vidite kakav je to zakon - kazao je Vučić i ponovio:

Odmah po povratku iz Njujorka. To je 25. ili 26. septembar. To je to kada ću podneti ostavku i idem u kampanju kao običan građanin. Zakon me ne obavezuje na to, ali to je moja želja. Nijedan predsednik to nije uradio, svaki je sa pozicije predsednika ili premijera išao u kampanju, ja to neću da uradim. I poslednjih mesec dana kampanje biću običan građanin. Ići ću svojim automobilom, uzeću i jedno kamionče, da mogu ponegde da se obratim ljudima. Idem bez posebnog plana, pa kažem ljudima neku reč, gde dođem u selo ili grad... - rekao je šef države.

Kurir Politika

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