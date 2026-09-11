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U danima kada su raspisani izbori sasvim očigledno se može sagledati raskorak između političkih ponuda. Na jednoj strani je politika Aleksandra Vučića koja pred građane izlazi s jasno definisanim prioritetima, rezultatima i planovima. Njene ključne poruke su mir i stabilnost, uz insistiranje da upravo oni predstavljaju osnovu za dalji ekonomski razvoj Srbije.

1/23 Vidi galeriju Predstavljanje novih mera Foto: Marko Karović, Pink

Na drugoj strani, postoji velika nepoznanica, tzv. "Studentska lista" koja još nije građanima ponudila ni nagoveštaj ko su ljudi koji bi vodili državu, kakav im je program i šta bi konkretno uradili sa ekonomijom, infrastrukturom, zdravstvom i socijalnom politikom.

Gošća "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji kod voditeljke Teodore Borozan, a koja je analizirala političku atmosferu u Srbiji bila je Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka u tehničkom mandatu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Nove mere države

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić javnosti je predstavio mere za poboljšanje životnog standarda stanovnika Srbije. Stamenković je iz izlaganja predsednika Vučića istakla teze koje se tiču njenog sektora.

- Gotovo sve teme koje je predsednik govorio na konferenciji direktno i neposredno se tiču nadležnosti sfere ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja jer je reč i o osetljivim grupacijama, zapošljavanju, o boračkoj populaciji, korisnicima novčanosocijalnih pomoći i dečijeg dodatka. Kada je briga o ljudima na dnevnom redu pokazana je svest i odgovornost države jer u kontekstu zaista složene ekonomske i energetske krize, jako je važno da teret te krize ne podnesu isključivo građani - započela je Stamenkovski.

Stamenkovski je istakla da je za nju najvažnija vest da je ovo prvi put u istoriji da zaposleni u sistemu socijalne zaštite bivaju stavljeni na prvo mesto.

- Za zaposlene u javnom sektoru, povećanje zarada iznosiće osam odsto, a za zaposlene u sistemu socijalne zaštite, povećanje će biti 50 odsto u odnosu na ostale. Dakle, ako je za javni sektor osam procenata, za zaposlene u sistemu socijalne zaštite je 12 procenata. To je velika vest i mnogo sam zadovoljna jer obilazeći ustanove gde su smeštena starija i odrasla lica, ustanove za decu, Centri za socijalni rad, znam da ti ljudi daju poslednji atom svoje snage na poslu. Poruka je da država vidi njihov trud - rekla je Stamenkovski.

Porast zaposlenosti

Stamenkovski je rekla da je danas situacija znatno bolja kada je u pitanju procenat zaposlenih lica u Srbiji:

- Činjenice govore da je danas nezaposlenost u Srbiji na istorijskom minimumu jer je cilj bio da Srbija radi. Srbija je pokrenula svoj točak budućnosti, a ne da čekamo Godoa koji će doći iz inostranstva i rešiti sve naše probleme. To je uvek bila zamka, to je sistem štapa i šargarepe i takve stvari su se obećavale kod neodgovornih političara. Govorili su kako dolari čekaju na granici, a imaju ljude za međunarodnu pomoć, pa čim dobiju glasove, da će im ti ljudi pomoći. Niko neće pomoći. Srbija, kao što je sada slučaj, mora da se osloni na sopstvene snage, rad i trud.

03:12 "SRBIJA POKRENULA TOČAK BUDUĆNOSTI" Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski o rastu plata i novim merama države Izvor: Kurir televizija

Stamenkovski se osvrnula na Evropu, pa se složila sa rečima predsednika Vučića, te rekla da je Evropa počela da kasni. Podsetila je da je tokom 19. i 20. veka bilo evropocentrično shvatanje sveta. Evropa je bila centar kulturnih, ekonomskih, privredih i svih savremenih tokova.

- Međutim, kao što vidite, to više nije tako. Evropa je ogrizla u nečemu što ja vidim kao ideološku zabludu, ali ne samo ideološka, više je to vrsta agende koja se nametnula Evropi i gde isključivo trpe evropski narodi zarobljeni u tim zabludama. Učestvuju u ratovima koje nisu pokrenuli, za koje nisu odgovorni i od kojih samo oni stradaju, njihova ekonomija, samim tim i porodice. Srbija je kao vojno neutralna država nastojila da izbegne sukobe, jer kada se veliki tuku, obično mali stradaju. Iz tog razloga, Srbija se okrenula sopstvenoj snazi i resursima. Svakako nastojimo da privlačimo investicije iz čitavog sveta i da budemo rekorderi po broju direktnih stranih investicija, ali i sopstvene proizvodnje. Ovo su vremena kada je mnogo lakše pokleknuti, nego podići se, uspraviti se i pokazati jačinu kičme.

Region

Stamenkovski je objasnila da i dalje živimo u periodu nakon 90-tih godina i da se posledice tog perioda osećaju svuda u svetu, pa i kod nas.

- Države u regionu su i dalje time opterećene, odnosno i dalje su fascinirane Srbijom. Kao što vidimo, opsesivno se bave napretkom naše zemlje jer bi svi voleli da je Srbija izdahnula i da naši ljudi odlaze da budu njihovi šegrti, a ne da ovde budu gazde na svojoj zemlji. Kada vide sve naše rezultate, prirodno je da se uspaniče i da reaguju kako reaguju. Naša preporuka je da se više pozabave svojom ekonomijom i mladošću. Srbija je i dalje tema i pod strahovitim pritiscima spoljnopolitičkog i regionalnog karaktera, a uprkos tome beležimo značajne rezultate - rekla je ministarka za Kurir, pa se osvrnula na Expo 2027:

1/6 Vidi galeriju Radovi na EXPO gradilištu Foto: Marko Karović

- Naredne godine kada bude sproveden Expo, Srbija još uvek nije spoznala kakve će rezultate to da nam donese. Svi govorimo o tome kao da je to igra za bogate jer je neko namerno stvorio tu percepciju. Međutim, svako domaćinstvo će imati nešto od toga, jer će Srbija zbog Expo imati veći privredni rast.

Reforma prosvete

Stamenkovski je kao zadatak koji mora da se ispuni navela reformu obrazovnog sistema:

- To je jedan od segmenata koji će doprineti tome da veći broj mladih ljudi ostane u Srbiji i da ovde dobiju kvalitetno obrazovanje i priliku da ono što su naučili mogu praktično da primene. Nije dovoljno položiti ispite, vratiti kući popunjen indeks, već da sam sistem usmeri ljude kako da iskoriste svoje znanje. Mnoga zanimanja koja su ranije bila važna zameniće prisustvo AI. Svi volimo ovu zemlju, kojoj god političkoj opciji pripadali, ajde da vidimo šta je naš nacionani cilj i interes u ovom veku. Verujem da je to pre svega da nas ima više, to je osnov.

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Kurir.rs

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