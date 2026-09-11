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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih Nacija (GS UN) krajem septembra govoriti, između ostalog, i o tome koliko je važno sačuvati mir i stabilnost u regionu zbog toga što je, kako je rekao, srušen svetski poredak i u toku je borba za novi poredak koji sa sobom nosi i potencijale za različite sukobe.

- Dok je takvo stanje biće posebno u našem regionu, koji nije jednostavan, veoma važno da se sačuvaju mir i stabilnost. A finansije moraju da obezbede velike bafere, a to je mnogo teško. Tako da, stvari neće biti lake - rekao je Vučić nakon predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda građana u Palati Srbija.

Vučić je ukazao da je srušen poredak u svetu koji je uspostavljen još 1945. godine i sada je borba za novi poredak koji još uvek nije oformljen.

- Taj novi poredak još nije oformljen suštinski i funkcionalno. Možete da nazirete neke obrise sa novom dihotomnom podelom sveta na Ameriku i Kinu i sve ostale manje, ali sa mnogo regionalnih faktora i regionalnih igrača koji nisu imali tu snagu kao ranije i ogromnim potencijalom za sukobe - rekao je Vučić.

Dodao je da ti potencijali za sukobe postoje oko svih važnih stvari, od mineralnih sirovina, retkih metala, nafte, gasa, do teritorija i svega drugog.

Vučić je izrazio nadu da se bar jedan od sukoba u svetu zaustavi, ali smatra da to neće biti lako.

- Verujem da će se posle ruskih izbora, koji su 20. septembra, ići krajem septembra ili početkom oktobra u neku treću zemlju na trilateralne pregovore, ne na najvišem nego na nižem nivou. Dakle, da li će se ići u neku arapsku zemlju, Rusija, Ukrajina i Amerika moguće je, ali na nekom nižem nivou da počnu razgovori. Kad i kako će se to završiti to Bog otac ne zna - rekao je Vučić.

Govoreći o sukobu na Bliskom istoku, Vučić je rekao da se taj sukob širi sve više i stvara sve više problema.

- Amerika i Iran, sve manje optimizma iz dana u dan, i sve više problema, i sve se više širi taj sukob. I sad poziv Saudijaca Pakistanu, Turskoj i ostalima da intervenišu protiv Huta dalje vam širi sukobe i dodatne podele u muslimanskom svetu - rekao je Vučić.

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