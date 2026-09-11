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Blokaderima očigledno nije dovoljno što su više od godinu dana univerzitete, ali i pojedine škole širom Srbije držali u blokadama i oduzimali deci i akademcima pravo na znanje i obrazovanje, već sada ponovo pokušavaju da zloupotrebe fakultete zarad svojih političkih ambicija!

Očigledno svesni da ne mogu da pobede na predstojaćim izborima, blokaderi bi da zgrade fakulteta, amfiteatre, slušaonice i učionice pretvore su svoje izborne štabove, ne mreći što svojim politikanstvom i zloupotrebom uništavaju živote i budućnost svim onim mladićima i devojkama koji žele da uči, studiraju i imaju normalan život!

Naime, kako piše blokaderski portal Nova.rs, "studenti u blokadi Mašinskog fakulteta izglasali su na plenumu odluku o tome da fakultet za vreme izborne kampanje ne treba da radi". Prema saznanjima Nove, oni čekaju i druge fakultete da se oglase, te će se zajedno obratiti Rektoratu s molbom da im to omogući.

Ukoliko rektor Vladan Đokić odbije njihov zahtev, studenti će stupiti u blokade do okončanja izbora!

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Zastrašujuće najave blokadera na fakultetu Foto: Printscreen

- Ukoliko Rektorat odbije naš zahtev, moraćemo da blokiramo rad fakulteta dok ne prođu izbori - kazao jedan od studenata blokadera za Novu.

Blokaderski mediji navode da drugi fakulteti navodno tek u narednim danima razmatrati ovu ideju.

Jasno je da plenumaši ne znaju ništa osim da ruše, pale, sprovode nasilje, ali i krivična dela poput zloupotrebe fakulteta koje bi očigledno da pretvore u izborne štabove. Dok studenti koji žele da uče čekaju da nastave školovanje, blokaderi nastoje da univerzitete zadrže kao prostor za političko delovanje i pritisak!

Kurir Politika

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