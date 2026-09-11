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Gordan Bosanac, hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu, izjavio je da je uputio poruku podrške studentskom pokretu u Srbiji, ističući da u zemlji postoji veliki broj građana koji teže drugačijem i kvalitetnijem životu i da ljudi koji pripadaju tom pokretu ne slave "ratne zločince".

- Moja poruka stvarno želi biti dobra, namerna i prijateljska. Ono što ja vidim, pogotovu u studentskom pokretu, to je da postoji veliki broj građana želi Srbije koji žele drugačiji život, bolji život, koji nisu za to da se slave ratni zločinci - poručio je Bosanac.

Ono što nismo zvanično čuli od "studenata" kada je u pitanju general Ratko Mladić, a koga hrvatski zvaničnici nazivaju "zločincem", sada je potvrdio poslanik Evropskog parlamenta, a to je stav blokadera povodom smrti i sahrane generala Ratka Mladića.

Kurir Politika

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