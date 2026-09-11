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Novinar-blokader Žarko Bogosavljević prešao je sve granice političkog aktivizma napadom na jednu Novosađanku koja je želela da se normalno kreće.

Bogosavljević je drsko odlučivao ko sme, a ko ne sme da vozi automobil po ulici, a zatim je otvarao vrata vozila jedne sugrađanke i lupao joj po vratima.

Na meti blokadera našla se i druga žena, koja je posavetovala akterku snimka da ga prijavi policiji, i istakla je da je prinuđena da trpi tuđe iživljavanje iako u kolima ima bebu.

Reč je o bivšem novinaru portala 021 i 192.rs, koji trenutno vodi portal Razglas i koji istupa kao blokaderski aktivista.

U više navrata je tražio finansijsku pomoć na svojim društvenim mrežama, pritom kritikujući blokadere da su ga ostavili u egzistencijalnim problemima.

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