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Nakon mnogo meseci spekulacija, u javnost je dospela tzv. studentska lista za predstojaće izbore, a na njoj, donekle očekivano nema ni jednog studenta, ali su tu zato neka dobro poznata lica. Poznata, nažalost, već dugo po svom nasilju, agresivnoj retorici, uvredama, a najviše po pretnjama i psovkama...

Iako su blokaderi svoju listu i kandidate predstavljali kao nekakve "spasioce Srbije", "nova lica", "mladost i budućnost zemlje", istina je da su se na njoj našla već viđena, neko bi rekao i istrošena, lica bez zasluga, bez velikih postupaka, bez pristojnosti i bez odgovornosti.

Korisnici društvenim mreža naveli su da je rredstavljati sve to kao veliko otkrovenje, novu elitu i spasonosnu formulu za Srbiju "nije samo preterano, to je potcenjivanje ljudske inteligencije i dostojanstva."

- Jovo Bakić. Zlatko Kokanović. Dejan Šoškić. Dejan Bodiroga. Porodica Štimac… Uprkos mesecima najava da će se na toj listi pojaviti neka nova snaga, nova lica i ljudi sposobni da donesu “promene”, pred nama su uglavnom već viđena, politički istrošena i javnosti dobro poznata imena. Ljudi koji se sada predstavljaju kao nekakva nova elita i, gotovo mesijanski, kao "spasioci Srbije". Ali javnost ima pamćenje. Pamte se reči, nastupi i poruke. Pamte se pozivi da ulica zameni institucije, vulgarnosti, agresivna retorika, nervoza, velike reči i još veće ambicije. Zato se nameće sasvim jednostavno pitanje: ovo su spasioci Srbije? - navodi se na Instagram profilu "ponosna Srbija" i dodaje:

- Ovo nisu nikakvi novi, jako obrazovani, uspešni ljudi koji se tek pojavljuju pred javnošću sa dokazanim rezultatima, svežim idejama i vizijom koja bi mogla nešto suštinski da promeni ili unapredi. Reč je o licima čije stavove, nastupe i javni angažman građani već godinama imaju priliku da procenjuju. Predstavljati sve to kao veliko otkrovenje, novu elitu i spasonosnu formulu za Srbiju nije samo preterano, to je potcenjivanje ljudske inteligencije i dostojanstva. Ne znamo ko će se na kraju zaista naći na konačnoj listi, niti da li je spisak koji je danas objavljen konačan. Ali jedno pitanje ostaje: Ako je ovo ta dugo najavljivana "nova Srbija", gde su onda novi ljudi, nove ideje i rezultati koji bi opravdali tako velike reči? Srbija zaslužuje ozbiljnost, znanje, odgovornost i pristojnost. A "spasioci" se ne postaje tako što vas neko tako nazove!