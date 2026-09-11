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Ana Brnabić odgovorila je na optužbe koje je predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izneo na račun Srbije za koju je istakao da predstavlja "ozbiljnu pretnju bezbednosti i ne može da računa na podršku Hrvatske". 

- Ratnom zločincu Praljku držali minut ćutanja u Saboru - i to baŝ taj Jandroković, proglasili da ne priznaju odluke Međunarodnog suda koje im se ne sviđaju, urlaju "Za dom spremni" kad god i gde god stignu, krvnika Dinka Šakića sahranili/kremirali u ustaškoj uniformi po njegovoj želji - a Srbiji drže predavanja.

Kako je istakla Brnabić - "Pristaćemo na to - nikad".

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Predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković