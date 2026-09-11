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U prostorijama Srpske napredne stranke širom Srbije počelo je prikupljanje potpisa podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Ispred i u prostorijama stranke okuplja se veliki broj građana koji žele da daju podršku za ovu listu.

Neverovatne scene širom Srbije

1/12 Vidi galeriju SNS prikupljanje potpisa Foto: Kurir

00:11 SNS Kostolac Izvor: Kurir

00:05 SNS Odžaci Izvor: Kurir

00:07 SNS Niš Izvor: Kurir

00:31 SNS Kraljevo Izvor: Kurir

16.17 - Vučević o prikupljanju potpisa

Predsednik SNS Miloš Vučević se iz prostorija SNS na Novosadskom sajmu zahvalio ljudima koji su došli, i očekuje veliki odziv.

Foto: Informer TV

- Možda i najveći broj potpisa koje smo skupljali do sada. Čekamo sednicu RIK da se završi, da stignu formulari, tako da je ostalo samo do tog tehničkog uslova. Mislim da smo organizovali dobre uslove, i da svi koji žele mogu da dođu. Ovo je tek početak svega što nas čeka, nama je preko potrebna ujedinjenost u ovom trenutku - rekao je on.

Ujedinjena Srbija nije Srbija jednoumlja, ali ujedinjena znači odgovornost i razumevanje, rekao je on.

Prikupljanje potpisa na Savskom Vencu

U prostorijama Srpske napredne stranke Beogradu u odboru Srpske napredne stranke Savski venac danas je počelo prikupljanje potpisa podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

1/5 Vidi galeriju SNS Beograd Foto: Kurir