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Prvi zvanični predizborni skup blokadera ili tzv. studentske liste održan je u četvrtak u Novom Sadu i pokazao je jedno veliko ništa, a blokaderska obećanja da će otkriti ne samo imena kandidata već i svoj plan i program tek nakon raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora i zvanično su pala u vodu!

Izbori su zakazani za 25. oktobra, a blokaderi su predstavili samo sedam kandidata koji su na skupu u Novom Sadu ponovili već mnogo puta ispričane floskule i poneku pretnju na račun vlasti, iako je javnost već bezbroj puta čula protiv čega su navodno, ali ono jedino što nisu čuli je - za šta jesu i kako će to postići.

Takođe, u javnosti se pojavila navodna lista blokaderskih kandidata, ali među njima, potpuno očekivano, nema nijednog studenta, ali su tu zato lica poput poput Jove Bakića i drugih koji su javnosti najpoznatiji po agresivnoj retorici, uvredama, psovkama...

Analitičari ocenjuju za Kurir da je prvi skup dokazao da tzv. studentska lista zapravo nikada nije ni imala nikakav plan i progam za razvoj i budućnost Srbije, kao i da se cela njihova kampanja svela na floskule poput "studenti pobeđuju" i "ua Vučić", koje su svima odavno dosadile.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev podseća da su tzv. studenti duže od godinu dana obećavali da će imena svojih kanidata objaviti tek posle zvaničnog raspisivanja izbora, kao i da će se tad oglasiti o svim važnim društvenim i državnim temama.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Ono što smo videli u Novom Sadu više liči na nekakvo protesno okupljanje, nego na početak ozbiljne izborne političke kamanje, jer očigledno je da kod njih zapravo nikada nije ni bilo nikakvog plana i programa. Građani su ponovo čuli ko je po blokaderskom viđenju sveta kriv, koga treba smeniti, a koga flambirati. Ono što nikako da čuju od blokadera, to je šta treba uraditi da bi se poboljšao životni standard, šta nameravaju da urade ako dobiju poverenje građana, osim da hapse, pale, jure po ulicama, pumpaju i prže? Pitanje je: "šta hoćete?", a ne "protiv koga ste". Na kraju, ispalo je da ono što su blokaderi želeli, pod velom tajnosti, da predstave kao nekakvu novu elitu i spasioce Srbije, su ljudi koji su javnosti nažalost već dobro poznati po lošem ili bez ikakvih kompetencija i iskustva u politici - napominje Obrknežev.

Prof. dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije kaže da su građani u Novom Sadu imali priliku da vide da protest može da bude politički izraz nezadovoljstva, ali da je izbornu trku potreban vizija, ideja, program, ali i ljudi koji isti mogu da sprovedu.

- Mesecima je stvarana atmosfera da se iza zatvorenosti i nekakve tajnosti tzv. studentskog pokreta krije neka nova politička generacija, neki novi ljudi sa ozbiljnim programom. Toliko ozbiljnim, da mi prosti smrtnici ne bi mogli da ga shvatimo, pa nam ga zato nisu ni saopštili. Međutim, kada je došlo vreme da se to i pokaže, dobili smo već poznata lica i poznatu retoriku. Nije problem što neće Vučića, problem je što hoće da učestvuju na izborima, a ne nude odgovor na pitanje "šta posle Vučića"? Neki građani mogu da budu nezadovoljni aktuelnom vlašću, ali istovremeno žele da znaju kako će se voditi država u turbulentim globalno političkim vremenima, kakav je stav po pitanju Kosova i Metohije, EU, plan za energetiku, zdravstvo, obrazovanje... Na ta pitanja nije dovoljno odgovoriti parolama i floskulama. Međutim, čini se da tzv. studentska lista nema ništa da ponudi osim parola i floskula - ocenjuje Miletić.