"Okupili smo se danas ovde na Trgu Republike u Beogradu da svojim potpisima damo podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Tu smo gde i treba da budemo, među ljudima, sa ljudima, razgovaramo sa njima. Videli ste atmosferu ovde, koliko se naroda okupilo, sa jednom željom, a to je da već danas, na danu kada prikupljamo potpise, pokažemo za koga je većinska Srbija i koga podržava većinska Srbija. A to je upravo lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je Mali.