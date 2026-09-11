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Ministar finansija u Tehničkoj Vladi Republike Srbije, Siniša Mali, obratio se povodom prikupljanja potpisa podrške za izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", u prostorijama Srpske napredne stranke na Trgu Republike u Beogradu.

"Okupili smo se danas ovde na Trgu Republike u Beogradu da svojim potpisima damo podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Tu smo gde i treba da budemo, među ljudima, sa ljudima, razgovaramo sa njima. Videli ste atmosferu ovde, koliko se naroda okupilo, sa jednom željom, a to je da već danas, na danu kada prikupljamo potpise, pokažemo za koga je većinska Srbija i koga podržava većinska Srbija. A to je upravo lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je Mali.

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