Ana Brnabić potpisala podršku listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija na Novom Beogradu, uz zahvalnost okupljenima.
Politika
BRNABIĆ POTPISALA PODRŠKU LISTI "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA" Sigurna sam da ovu slogu i ovo zajedništvo niko ne može da pobedi
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"Upravo sam na Novom Beogradu potpisala podršku listi ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA", poručila je Ana Brnabić putem svog X naloga.
- Ogromna zahvalnost velikom broju ljudi koji su se okupili da daju podršku Aleksandru Vučiću našem kandidatu za premijera, snažnoj, ponosnoj i pobedničkoj Srbiji.
- Sigurna sam da ovu slogu i ovo zajedništvo niko ne može da pobedi. Ujedinjena Srbija, a ne mržnja i podele!
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