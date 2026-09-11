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"Upravo sam na Novom Beogradu potpisala podršku listi ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA", poručila je Ana Brnabić putem svog X naloga.

- Ogromna zahvalnost velikom broju ljudi koji su se okupili da daju podršku Aleksandru Vučiću našem kandidatu za premijera, snažnoj, ponosnoj i pobedničkoj Srbiji.

- Sigurna sam da ovu slogu i ovo zajedništvo niko ne može da pobedi. Ujedinjena Srbija, a ne mržnja i podele!

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