Politika
SLIKA GOLOG MUŠKARCA SA SLAVIJE ZAPALILA MREŽE: "Plenum je odlučio da visokopozicioniranog štrokadera sa Studentske liste - vetira!"
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Potpuno nag muškarac trči Slavijom! Slika je šokirala svakog ko ju je video...
Autor objave uz sliku je ironično naveo da je reč o "visokopozicioniranom kandidatu studentske liste" koji je prethodno bio na kupanju u fontani.
Foto: Printscreen/X
On dodaje i da ga je plenum zbog ovakvog ponašanja "vetirao".
Ova objava izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.
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