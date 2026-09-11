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Potpuno nag muškarac trči Slavijom! Slika je šokirala svakog ko ju je video...

Autor objave uz sliku je ironično naveo da je reč o "visokopozicioniranom kandidatu studentske liste" koji je prethodno bio na kupanju u fontani. 

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Foto: Printscreen/X

On dodaje i da ga je plenum zbog ovakvog ponašanja "vetirao".

Ova objava izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

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