AKO TAKO NASTAVE, JA NE BRINEM ZA APSOLUTNU VEĆINU I ZA PREKO 50 ODSTO GLASOVA Vučić o blokaderskom skupu u Novom Sadu: Mi ćemo ih čuvati kao malo vode na dlanu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je podršku listi "Ujedinjena Srbija" u prostorijama Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Ulici Kneza Miloša u Beogradu.
Na pitanje da komentariše skup koji su održali blokaderi juče u Novom Sadu predsednik je rekao da su pokazivanjem svojeg pravog lica dosta pomogli da narod shvati o kome se radi i da ako održe još jedan takav skup, on se uopšte ne brine za pobedu na izborima i apsolutnu većinu.
- Ako tako nastave ja ne brinem za apsolutnu većinu i za preko 50 odsto glasova. Šalju loše poruke, planirate da flambirate, pečete, spalite ljude. Mi ćemo ih čuvati kao malo vode na dlanu, hoćemo da ih pobedimo na izborima. Hoćemo da bude ovo uspešna zemlja. Nikada nisu priznali rezultate jer ne smeju od sopstvenih gazda - rekao je predsednik.