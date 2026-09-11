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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je podršku listi "Ujedinjena Srbija" u prostorijama Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Ulici Kneza Miloša u Beogradu.

Na pitanje da komentariše skup koji su održali blokaderi juče u Novom Sadu predsednik je rekao da su pokazivanjem svojeg pravog lica dosta pomogli da narod shvati o kome se radi i da ako održe još jedan takav skup, on se uopšte ne brine za pobedu na izborima i apsolutnu većinu.

1/5 Vidi galeriju Vučić daje potpis listi Ujedinjena Srbija Foto: Kurir