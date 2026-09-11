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Lider SNS Miloš Vučević obratio se danas na Novosadskom sajmu nakon što je potpisao listu "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija".

-Zaista nam je veliko zadovoljstvo što smo danas zajedno sa sugrađanima, sa velikim brojem Novosađana, koji su u popodnevnm satima počeli da dolaze u halu Master centra Novosadskog sajma i da damo podršku listi „Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija“. Iznad svega i u ime ljudi koji su pored mene, to su kandidati za narodne poslanike na našoj listi iz Novog Sada, Južnobačkog upravnog okruga, neki poznati iz ranijih skupštinskih debata, neka nova lica koja će imati priliku nadam se ako to bude izborna volja građana da pokažu šta znaju i umeju.

1/12 Vidi galeriju Vučević u Novom Sadu Foto: Kurir

Vučević se zahvalio ljudima koji su došli, ističući da je ovo početak jednog ne lakog puta za njih, ali veruje uspešnog.

- Ja verujem da građani znaju o čemu odlučuju na izborima 25. oktobra ove godine, da odlučujemo o sudbini Srbije, o našoj budućnosti, o budućnosti svakog od nas, budućnosti naših porodica. Svako će glasati i za sebe i za svoju porodicu, za svoju državu na način na koji misli da je to najbolje. Naravno u ovim minutima, u vremenskom periodu dok smo ovde na Novosadskom sajmu, razgovarali smo sa građanima da čujemo šta se desava, kako ide, šta zameraju, kritikuju, sta predlažu, da jedne druge još bolje upoznajemo, to je preko potrebno svakom ko se bavi javnim pozivom- rekao je lider SNS.

00:25 Miloš Vučević Izvor: Kurir

Kako dalje navodi, veruje da će do večeras imati rekordan broj popunjenimh listića podrške ili potpisa za listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena srbija“ i da će sutra u popodnevnim časovima izaći pred RIK i predati listu sa velikim brojem potpisa.

- Da ne licitiram sada, čućemo sutra. A videćete sutra kada budemo rekli koju recenicu o našoj listi, imamo veoma dobro kandidovanje ljudi iz cele Srbije, muškaraca, žena, mladih, starijih ljudi, ponudili smo pravu sliku naše lepe Srbije- kazao je i dodao: