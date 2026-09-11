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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je potpis listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u prostorijama na Savskom vencu u Beogradu.

"Beskrajno hvala svim divnim ljudima širom Srbije. Za manje od sat vremena prikupljeno je više desetina hiljada potpisa podrške našoj listi", rekao je Vučić i dodao:

Bez ljudi koji su i moja i naša snaga, nikada ništa ne bismo uspeli da uradimo. Mnogo vas volim i beskrajno poštujem, jer ste uvek razmišljali o Srbiji i Srbiju bezuslovno voleli.

Boriću se za Ujedinjenu Srbiju, za Srbiju koja hrabro i snažno hita napred. Verujem da će nam se ljudi u toj borbi pridružiti i da će Ujedinjena Srbija pobediti!

Živela Srbija!"

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