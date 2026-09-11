Slušaj vest

Današnje prikupljanje potpisa za listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" očigledno je poremetilo računicu blokadera. Umesto očekivanog prizora koji su priželjkivali, suočili su se sa masovnim odzivom građana i desetinama hiljada potpisa.

U njihovim redovima, kako se može videti po reakcijama na društvenim mrežama, ubrzo je zavladala nervoza. Ono što je trebalo da bude još jedan dokaz njihovih tvrdnji o navodnoj pobedi, pretvorilo se u prizor koji im očigledno nije bio po volji.

Nekada su tvrdili da Vučić može samo da pokrade izbore, te se razmetali parolom "Studenti pobeđuju", a sada...

"Kada će shvatiti da je zec u šumi i da treba ozbiljno raditi na tome da se ovo savlada", samo je jedno od pitanja koje se moglo pročitati na mrežama.

unnamed (1) copy.jpg
Foto: Prinskrin

Masovan odziv građana tako je uneo dodatnu nervozu među one koji su prethodnih meseci bili uvereni da je politička utakmica već rešena i da se podrška vlasti totalno raspala.

Ne propustitePolitikaMNOGO VAS VOLIM I BESKRAJNO POŠTUJEM! Vučić se zahvalio svima koji su dali potpis za listu: Boriću se za Ujedinjenu Srbiju koja hrabro i snažno hita napred
WhatsApp Image 2026-09-11 at 18.38.24.jpeg
PolitikaGRAĐANIMA JE JASNO NA ŠTA BI LIČILA SRBIJA DA JE ONI VODE! Vučević potpisao listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i reagovao na sraman potez blokadera
WhatsApp Image 2026-09-11 at 18.42.59.jpeg
PolitikaBRNABIĆ POTPISALA PODRŠKU LISTI "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA" Sigurna sam da ovu slogu i ovo zajedništvo niko ne može da pobedi
WhatsApp Image 2026-09-11 at 18.06.57 (1).jpeg
PolitikaMALI PORUČIO SA TRGA REPUBLIKE: Većinska Srbija podržava listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija"
Screenshot 2026-09-11 175203.png