PANIKA MEĐU BLOKADERIMA NAKON MASOVNOG ODZIVA LJUDI Desetine hiljada stalo uz listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", sad traže način da to savladaju
Današnje prikupljanje potpisa za listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" očigledno je poremetilo računicu blokadera. Umesto očekivanog prizora koji su priželjkivali, suočili su se sa masovnim odzivom građana i desetinama hiljada potpisa.
U njihovim redovima, kako se može videti po reakcijama na društvenim mrežama, ubrzo je zavladala nervoza. Ono što je trebalo da bude još jedan dokaz njihovih tvrdnji o navodnoj pobedi, pretvorilo se u prizor koji im očigledno nije bio po volji.
Nekada su tvrdili da Vučić može samo da pokrade izbore, te se razmetali parolom "Studenti pobeđuju", a sada...
"Kada će shvatiti da je zec u šumi i da treba ozbiljno raditi na tome da se ovo savlada", samo je jedno od pitanja koje se moglo pročitati na mrežama.
Masovan odziv građana tako je uneo dodatnu nervozu među one koji su prethodnih meseci bili uvereni da je politička utakmica već rešena i da se podrška vlasti totalno raspala.