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Današnje prikupljanje potpisa za listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" očigledno je poremetilo računicu blokadera. Umesto očekivanog prizora koji su priželjkivali, suočili su se sa masovnim odzivom građana i desetinama hiljada potpisa.

U njihovim redovima, kako se može videti po reakcijama na društvenim mrežama, ubrzo je zavladala nervoza. Ono što je trebalo da bude još jedan dokaz njihovih tvrdnji o navodnoj pobedi, pretvorilo se u prizor koji im očigledno nije bio po volji.

Nekada su tvrdili da Vučić može samo da pokrade izbore, te se razmetali parolom "Studenti pobeđuju", a sada...

"Kada će shvatiti da je zec u šumi i da treba ozbiljno raditi na tome da se ovo savlada", samo je jedno od pitanja koje se moglo pročitati na mrežama.

Foto: Prinskrin