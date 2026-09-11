ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI DALA POTPIS LISTI "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA": Ovo je izbor da prestanemo da se delimo onda kada nam je jedinstvo najpotrebnije
Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski dala je podršku izbornoj listi "ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINjENA SRBIJA".
Tom prilikom razgovarala je sa građanima koji su došli da svojim potpisom podrže izbornu listu, kao i sa članovima i aktivistima Srpske stranke Zavetnici koji su učestvovali u organizaciji prikupljanja potpisa.
Đurđević Stamenkovski istakla je da "Ujedinjena Srbija" predstavlja novu nacionalnu paradigmu, zasnovanu na uverenju da Srbija ne treba da bira između ekonomskog razvoja i nacionalnih interesa, već da istovremeno jača svoju ekonomiju, državu i nacionalni identitet.
„Decenijama nas ubeđuju da moramo da biramo – ili ekonomija ili nacionalni interesi, ili pun frižider ili nacionalni ponos, ili Kosovo ili budućnost, ili Srbija ili Evropa. Ujedinjena Srbija znači da nećemo prihvatiti politiku ‘ili–ili’, već politiku ‘i–i’“, poručila je Đurđević Stamenkovski.
Ona je naglasila da Ujedinjena Srbija ne podrazumeva društvo u kojem svi misle isto, već državu u kojoj političke razlike ne prerastaju u nacionalne podele i u kojoj postoji saglasnost oko temeljnih državnih i nacionalnih interesa.
„Ujedinjena Srbija nije kuća u kojoj svi misle isto. To je kuća u kojoj svi, uprkos razlikama, čuvaju iste temelje. Srbija nikada nije opstajala zahvaljujući jednoumlju, već onda kada je postojala svest o tome šta su njeni temelji – sloboda, država i narod“, istakla je ona.
Prema njenim rečima, Srbiji je potrebna politika koja će istovremeno čuvati nacionalno dostojanstvo, Kosovo i Metohiju, kulturu, porodicu i identitet, ali i stvarati uslove za ekonomski razvoj, investicije, snažnije institucije i sigurniju budućnost.
„Zato Ujedinjena Srbija nije samo slogan. To je izbor da prestanemo da se delimo onda kada nam je jedinstvo najpotrebnije. To je izbor da Srbija ponovo gleda sebe svojim očima“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.