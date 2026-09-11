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Tom prilikom razgovarala je sa građanima koji su došli da svojim potpisom podrže izbornu listu, kao i sa članovima i aktivistima Srpske stranke Zavetnici koji su učestvovali u organizaciji prikupljanja potpisa.

Đurđević Stamenkovski istakla je da "Ujedinjena Srbija" predstavlja novu nacionalnu paradigmu, zasnovanu na uverenju da Srbija ne treba da bira između ekonomskog razvoja i nacionalnih interesa, već da istovremeno jača svoju ekonomiju, državu i nacionalni identitet.

„Decenijama nas ubeđuju da moramo da biramo – ili ekonomija ili nacionalni interesi, ili pun frižider ili nacionalni ponos, ili Kosovo ili budućnost, ili Srbija ili Evropa. Ujedinjena Srbija znači da nećemo prihvatiti politiku ‘ili–ili’, već politiku ‘i–i’“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da Ujedinjena Srbija ne podrazumeva društvo u kojem svi misle isto, već državu u kojoj političke razlike ne prerastaju u nacionalne podele i u kojoj postoji saglasnost oko temeljnih državnih i nacionalnih interesa.

„Ujedinjena Srbija nije kuća u kojoj svi misle isto. To je kuća u kojoj svi, uprkos razlikama, čuvaju iste temelje. Srbija nikada nije opstajala zahvaljujući jednoumlju, već onda kada je postojala svest o tome šta su njeni temelji – sloboda, država i narod“, istakla je ona.

Prema njenim rečima, Srbiji je potrebna politika koja će istovremeno čuvati nacionalno dostojanstvo, Kosovo i Metohiju, kulturu, porodicu i identitet, ali i stvarati uslove za ekonomski razvoj, investicije, snažnije institucije i sigurniju budućnost.