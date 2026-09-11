Slušaj vest

Devetoro novinara N1 navelo je u svom saopštenju da "javno osuđuju targetiranje novinarki Danice Vučenić i Žakline Tatalović od strane direktora vesti N1 Branislava Šovljanskog".

Foto: Printscreen

Saopštenje dela redakcije N1 prenosimo u celosti:

"Mi, deo novinara i urednika redakcije N1, javno osuđujemo targetiranje novinarki Danice Vučenić i Žakline Tatalović od strane direktora vesti N1 Branislava Šovljanskog. Šovljanski je u Novom danu N1 televizije optužio Danicu Vučenić da je slagala, a Žaklinu Tatalović da hoće da se bavi politikom.

Ovo su dva u nizu primera obračunavanja koje se sa pojedinicima u N1 sprovodi odozgo, samo ovoga puta javno. Zato javno i reagujemo, uprkos pretnji Branislava Šovljanskog, izrečenoj na redakcijskom sastanku posle njegovog gostovanja, da on neće “dozvoliti” da “neki” izađu javno “kao oslobodioci i borci za slobodno novinarstvo”.

I dok se stručna i opšta javnost stidljivo pita da li će vlast preuzeti do sada najuticajniju, ali i dalje šačicu slobodnih medija, suštinski se autoritarni model upravljanja već primenjuje u N1 između ostalog i kroz podele, koje su inicirane odozgo i kroz bahato, nestručno i neznalačko upravljanje.

Tvrdnja Branislava Šovljanskog da je Danica Vučenić slagala da je cenzurisan kolumnista Ljubodrag Stojadinović, osim što je neprofesionalna i nepristojna istovremeno je i netačna. Nije istina da je Stojadinović zamoljen da ne koristi uvredljiv govor u svojim kolumnama, kako je izjavio Šovljanski. Zamenik direktora vesti N1 Vojislav Stevanović uputio je Stojadinoviću izričit stav da uvrede u njegovim kolumnama nisu prihvatljive, uprkos tome što čak i Vrhovni sud Republike Srbije pod slobodom izražavanja podrazumeva izvesno preterivanje, provokaciju, pa i neumerene izjave. Vrednosni sud Danice Vučenić da je postupak Stevanovića zapravo cenzura, Branislav Šovljanski je suštinski negirao cenzurom, tako što je zabranio reprizu njene emisije u kojoj se ona referiše na taj slučaj. Taj potez Šovljanskog je još problematičniji jer je reč o intervjuu sa Zoranom Kesićem, koji je u njemu izjavio da je “24 minuta” ukinuto iz političkih razloga.

Kada je reč o slučaju novinarke Žakline Tatalović, ističemo da je sklonjena sa izveštavanja sa protesta i političkih događaja uz obrazloženje da je njeno navodno kandidovanje na studentskoj listi dovelo u pitanje njenu profesionalnu nepristrasnost. Smatramo nedopustivim da se profesionalni status novinara N1 određuje na osnovu lažnih navoda tabloida i bez konkretnih dokaza, posebno kada je reč o novinarki sa dugogodišnjim iskustvom. Šovljanski novinarku javno dodatno stigmatizuje iznoseći informacije o osnovu njenog odsustva, što je posebno problematično u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Dodatno zabrinjava to da direktor Branislav Šovljanski i zamenik direktora Vojislav Stevanović učestvuju u procesu tranzicije N1 u okviru nove vlasničke strukture i entiteta ANN, na čelu sa Brentom Sadlerom, Vouterom van Houvelingenom i Petrom Tanaskovićem. U tom smislu direktor programa i njegov zamenik ne dozvoljavaju televizijske priloge i tematizovanje pitanja prodaje N1 kompaniji Alpac Capital, ili ih pozicioniraju bez konteksta pred vremensku prognozu, pod izgovorom “dok ne budemo znali nešto više”.

Takođe, tokom prethodnih meseci svedočili smo učestalim intervencijama u programskim i web sadržajima. Sa tim u vezi, zaprepašćeni smo zamenom teza Šovljanskog da je nekome problem tri minuta Ane Brnabić u vanrednom programu koji traje pet sati. Ne, problem je što je Brnabić emitovana u trenutku govora progonjenog studenta iz Pančeva Andreja Tanka, koji prenosi samo televizija N1. U tom kontekstu mogu se navesti i sugestije Šovljanskog da se smanje gostovanja kolega iz “Radara”, “Nove S” i sa portala “Nova” koji pripadaju malobrojnom korpusu kritičkih novinara u Srbiji.

Zgroženi smo interpretacijom rukovodstva i dela redakcije da je tako bilo i pre smene Igora Božića. Ako jeste, postavlja se pitanje zašto su ćutali i još prihvatali funkcije i radili godinama u okviru Božićevog uređivačkog tima.

Radimo u atmosferi u kojoj se zaposleni, koji izražavaju neslaganje sa postupcima ANN-a, direktora Branislava Šovljanskog i zamenika direktora Vojislava Stevanovića osećaju izloženi pritisku, omalovažavanju i profesionalnom distanciranju. I sadržaj i ton odgovora Šovljanskog u intervjuu Nataše Miljković pokazali su da se od zaposlenih očekuje prihvatanje novih okolnosti bez pitanja i bez kritičkog odnosa prema odlukama rukovodstva, uz javnu opasku direktora da je problem što imamo “previše slobode”.

Pozivamo kolege i koleginice koji se sa pismom ne slažu, uključujući i rukovodstvo, da ne osporavaju naše pravo da sa publikom komuniciramo otvoreno i da nas zbog ovih redova ne isleđuju i ne vređaju.

Ana Novaković

Žana Bulajić

Nataša Miljković

Mia Bjelogrlić

Ina Džakula

Dimitrije Đurić

Ksenija Pavkov Strika

Sanja Kosović