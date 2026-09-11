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Predsednik Aleksandar Vučić najavio je povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade, uz odluku da se cena goriva ne povećava uprkos pritiscima na energetskom tržištu, ali i politički zaokret koji podrazumeva njegovu najavljenu ostavku na funkciju predsednika Republike i ulazak u izbornu kampanju kao građanina.

Istovremeno, pred javnost je izašla tzv. studentska lista, na kojoj se, uz nova i široj javnosti manje poznata imena, nalaze i pojedinci sa iskustvom u javnom životu. Njeno pojavljivanje otvorilo je pitanje da li se formira nova politička alternativa sa jasnim programom ili je njen osnovni cilj smena postojeće vlasti. Gosti "Usijanja" Aleksandra Stanisavljević, politički analitičar, Dragoljub Kojčić, politički filozof i Ljubomir Đurić iz Centara za nacionalnu politiku govorili su o brojim temema koje nas očekuju uoči izbora.

"Vučić je čovek iz naroda"

Govoreći o značaju promena i njihovom uticaju na svakodnevni život građana, Aleksandra Stanisavljević istakla je da bi takvi koraci mogli doneti pozitivne rezultate za celo društvo.

- SNS dočekuje izbore mirno i spremno. Donete su ekonomske mere, sredstva za bolje lečenje... To nije predizborna kampanja, već to traje duže od godinu dana - pomoć penzionerima, đacima, bolesnoj deci, ima tu još dosta primera. Nisu prazna obećanja. Sve navedeno je urađeno, a građani su to prepoznali. Aleksandar Vučić je čovek iz naroda, njega ljudi tako doživljavaju - kaže Stanisavljević.

Aleksandra Stanisavljević, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Smatra da bi u predizbornoj kampanji trebalo napraviti jasnu paralelu između perioda pre 2012. godine i današnje Srbije.

- Možda treba da podsetimo građane kako je bilo kada je bila prošla vlast i da postavimo pitanje "Da li želite pokvareno mleko, u novoj ambalaži?!", tako bih postavila preizbornu kampanju. Ja 2012. godinu pamtim po izuzetno malim platama, nisam mogla da radim u Srbiji. Pare su nam ispaćivali na crno, a preduzeća su se raspadala i mnogo ljudi je ostajalo bez posla. Dok je danas drugačije, stepen nezaposlenosti se znatno smanjio, a plate su veće - rekla je.

Govoreći o opozicionim strankama i njihovim očekivanjima na predstojećim izborima, dovela je u pitanje njihov program i mogućnost da građanima ponude konkretna rešenja.

- Šta oni mogu da ponude granađima? Čula sam da imaju plan A, B i C, ali ga ne iznose. Od njih možemo očekivati sve, ali oni pobedu Srpske napredne strane neće priznati. Ubeđeni su u nešto što nije utemeljeno na adekvatan način. Nadaju se da će se spojiti sa Đilasom i preći cenzus, ali to će biti veoma teško.

03:44 Aleksandra Stanisavljević: SNS dočekuje izbore mirno i spremno Izvor: Kurir televizija

SNS održava obećanja

Kojčić smatra da će predstojeći izbori predstavljati svojevrsni sudar vlasti i opozicije, koje, kako je naveo, karakterišu potpuno različiti politički pristupi i odnos prema građanima.

- SNS održava obećanja, a ovi drugi, tačnije opozicija, za njih to ne mogu isto reći. Oni prosto nisu čak ni u teoriji pokazali da mogu da reše bilo koja pitanja, a kamoli ona koja mogu biti od državnog značaja. Za ovaj narod je važno da postoji povrenje u vlast. Politička kampanja predstavlja sled aktivnosti koji su sprovođeni do nje, Vučić "glavom i bradom" predstavlja državnika - što dalje znači da je kao takav uvek u kampanji, bilo to pre tri, četiri godine ili pre godinu dana. "Crno-belo", tako bih uporedio odnos vlasti Vučića i blokadera - poručio je Kojčić.

Takođe smatra da opozicija građanima ne nudi dovoljno konkretan politički program.

- Oni ne shvataju šta je politika, ne možete da simpatizujete ličnot - tu se glasa za programe. Kritikuju trenutnu vlast koja je uradila u Srbiji nešto što niko nije do sada. Srpska napredna stranka radi sve što može, na svim poljima zemlja se podiže, ekonomski, odbrambeno, kao i u međunarodnom pozicioniranju. Sa druge strane od njih samo možete čuti "Mi nećemo Vučića", e to nije politika. Razumeo bih da kao agrument mogu da navedu da nešto nije dobro uradio, ali moraju dati konkretan razlog.

Dragoljub Kojčić politički filozof Foto: Kurir Televizija

Blokaderi nemaju vođu pokreta i neće ga ni imati

Osvrćući se na predstojeće izbore i političke odnose, Đurić je ocenio da će kampanja biti napeta.

- Moramo da odvojimo dve stvari kada govorimo o vlasti: postoji državno i stranačko delovanje. Primera radi, povećanje penzija ide iz državnog budžeta, gde dolazimo do zaključka da to onda ne može i ne sme biti deo kampanje. Referendumska atmosfera se svakako oseća, siguran sam da će biti tenzija. Ako govrimo o izborima u širem konkestu, imamo dve stranke SNS i tzv. studentski pokret - to je jedini izbor. Opozicija je parlamentarna, njihov pokušaj je da prelaskom cenzusa utiču na većinu koju bi usput formirali sa studenskom listom, samo ne znaju da im je to jedno veliko kockanje, jer ne računaju da mogu ostati i ispod cenzusa - poručio je Đurić.

On smatra da studentski pokret neće imati prepoznatljivog političkog lidera, imajući u vidu da su njegovi predstavnici od početka insistirali na kolektivnom, a ne ličnom vođstvu.

- Nemaju dovoljno vremena da profilišu neku ličnost kao vođu tog pokreta, oni su sami istakli da ne žele jednu ličnost koja će ih voditi. Ključna ideja im je "studentski pokret", dakle grupa ljudi, jednu političku figuru po mom mišljenju nećemo videti. Njihovu politiku svakako nismo čuli. Imaju okvirni program, ali ne i suštinski - zaključio je Đurić.

Foto: Kurir Televizija

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Kurir.rs

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