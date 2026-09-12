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Nisu to ratni bubnjevi što se čuje iz Sarajeva.

Prema iskazima preživelih meštana Kravice, kad su na Božić 1993. godine Bošnjaci predvođeni Naserom Orićem napali ovo selo u bratunačkoj opštini, da ubiju 49 meštana – najmlađa žrtva imala je četiri godine, a najstarija 80 – svoj su napad najavili halakanjem: galamom i udaranjem u tepsije i sahane.

I to što sada radi ministar odbrane BiH Zukan Helez isto je - udaranje u praznu šerpu, da zveči, i da utera strah u kosti deci i starcima.

Mi u Beogradu, iako smo im geografski najbliži, gotovo ništa ne znamo o državnim rukovodiocima BiH. U Evropi se zna još manje... Razlog je prost: nevažni su, jer im državom upravlja visoki predstavnik međunarodne zajednice. Njima su ostavljeni luksuzni automobili, veliki kabineti, zgodne sekretarice i privid da im je država ozbiljna i da su oni ozbiljni. A jedino za šta se pitaju je kako će biti podeljen plen od korupcije. Ako neko misli da je ovo preoštra ocena čik neka nabroji poslednja tri bosansko-hercegovačka premijera! Neka makar kaže kako se zove sadašnji predsednik vlade!

Ko je Zukan Helez?

Foto: Printscreen/Facebook

Ministar odbrane? Bogte! Je li nadležan za mornaricu? Čekaj, BiH nema brodove. A za avijaciju? Kraj ovog vica znate: BiH nema ni vojne avione. Sve što tamo leti i htelo bi da leti su helikopteri, citiramo Dojče vele, "koji se koriste za transport, medicinsku evakuaciju, izviđanje, te pružanje pomoći civilnom stanovništvu tokom prirodnih nepogoda, prvenstveno za gašenje požara."

I taj i takav ministar odbrane BiH Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da zbog sahrane generala Ratka Mladića, povuče potpis s mirovnoga sporazuma kojim je uspostavljena Republika Srpska.

- A mi znamo šta nam je činiti nakon toga – poručio je na kraju svog pisma međunarodnoj zajednici Helez.

Tepsiju pod mišku i nož u zube?

Taj Helez koji se hvali ratovanjem u "Zelenim beretkama", odgovornim i za napad na nenaoružanu kolonu vojnika i civila koja se na početku rata iz Sarajeva izvlačila po dogovoru sukobljenih strana i uz garancije bošnjačkih vođa da neće biti napadnute, ta slučajna pojava na delu političkog neba Balkana do danas bio nastavnik matematike u nekoj vukoje**** oko Kupresa da mu nije bilo Dejtonskog sporazuma, kojim je stvorena bošnjačka država, da bi on u njoj bio ministar i imao kabinet iz kojeg piše međunarodnoj zajednici.

Helezov zahtev da se ukine Republika Srpska, i ceo Helez, od skupih cipela koje ga žuljaju, do temena, pogrešni su. On ne razume da Republika Srpska, za razliku od njegove države, nije stvorena potpisom, nije nastala na papiru da bi nestala kad se papir pocepa.

Republika Srpska nastala je posle raspada Jugoslavije na teritorijama koje je vekovima pre toga nastanjivao srpski narod.

I da bi se ona ukinula, prvo treba ukinuti Srbe tamo. I recimo otovoreno, treba ukinuti i Srbe ovde.

Ali stari filozofi su znali ono što Zukan Helez ne zna: ne možeš u istu Kravicu dva puta ući lupajući u sahane.

Svi su izvukli pouku, i sad znaju šta im je činiti.

Osim Zukana Heleza koji očigledno ne zna šta radi kad preti ratom…

U BiH je 4. septembra počela kampanja za opšte izbore, pa papak rešio da se istakne.