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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras povodom velikog odziva građana koji su svojim potpisom podržali listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Vučić je naveo da je do 21 čas prikupljeno više od 170.000 potpisa građana, i to za svega tri sata, što je, kako je istakao, izazvalo snažne emocije.

- U 21 čas obavešten sam da smo prikupili više od 170.000 potpisa građana koji podržavaju Ujedinjenu Srbiju. Za samo tri sata. Gotovo da sam zaplakao. Hvala vam, divni ljudi Srbije! Do konačne pobede!

On se zahvalio građanima na podršci i odzivu, uz poruku da se borba nastavlja do konačne pobede.

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