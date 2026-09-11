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Na jučerašnjoj sednici Predsedništva Bošnjačko srpskog saveza (BOSS) donete su sledeće odluke:

Bošnjačko srpski savez (BOSS) će na vanrednim parlamentarnim izborima nastupiti na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", koju predvodi Srpska napredna stranka.

Dajemo apsolutnu i nedvosmislenu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću kao kandidatu za budućeg premijera Srbije.

Srbiji su potrebni mir, stabilnost, jedinstvo i ekonomski razvoj. Ne smemo dozvoliti da se zaustavi ono što je izgrađeno i postignuto.

Samo ubedljiva pobjeda liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" garancija je nastavka politike stabilnosti, razvoja, napretka i jednakih šansi za sve.

Bošnjačko srpski savez zato će snažno i odgovorno stati uz listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", sa jasnim ciljem da zajedno doprinesemo stabilnoj, snažnoj i ekonomski razvijenoj Srbiji, u kojoj će sve građanke i građani, bez obzira na različitosti, imati jednaku šansu za bolji i sigurniji život.

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