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Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za samo četiri sata prikupila je više od 200.000 potpisa, saznaje Kurir!

To je apsolutni rekord, ne samo u Srbiji, i ne samo na prostoru bivše SFRJ, već i mnogo šire! Ovo je najveći rezultat ikada koji, izvesno je već sad, niko neće uspeti da obori.

Ovo govori o popularnosti Aleksandra Vučića i o vernosti ljudi koji ga slede.

Aleksandar Vučić dao podršku listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Foto: Damir Dervišagić

Danas se širom Srbije videla prava politička sila - sila najsnažnije političke opcije ne samo u ovom regionu, već i mnogo dalje.

Reke ljudi slivale su se ka lokacijama gde su danas prikupljani potpisi za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Bili su to veličanstveni prizori u mestima širom naše zemlje. Ljudi su pravili ogromne redove i strpljivo čekali da stave svoj potpis i time ujedno ponovo ukažu poverenje Aleksandru Vučiću i njegovoj politici.

Predsednik Vučić priznaje da su ga sve te slike duboko dirnule.

"Gotovo da sam zaplakao. Hvala vam, divni ljudi Srbije! Do konačne pobede!", poručio je Vučić.

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