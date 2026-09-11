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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručuje daRepublika Srpska nije ničija privremena dozvola niti poklon Zukana Heleza i njegovih političkih istomišljenika i dodaje da su njeni temelji su sazdani od malog čvršćeg materijala nego što oni misle.

"Pa nije Zukan Helez srpskom narodu poklonio Republiku Srpsku, pa se sad predomislio. Niti Zukan Helez, niti bilo ko. Ona je nastala kao plod velike žrtve srpskog naroda i 30. 000 poginulih koji su svoje živote usadili u njene temelje, tako da je ona malo od tvrđeg i čvršćeg materijala nego što Zukan Helez misli"

On kao ministar odbrane, sa takvim izjavama, ratnohuškačkim, zna da direktno može da dovede samo do sukoba i ni do čega više. Ako se njima gine, nek znaju da se nama više ne gine. Mi dece više nemamo za to. Mi smo siti i smrti i ratova. Mi smo toga siti i umorni, ali isto tako znamo i da se branimo. I nismo sedeli skrštenih ruku. Republika Srpska ima zagarantovan entitet Dejtonskim mirovnim ugovorom", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski gostujući na Kurir televiziji i dodala:

"Zar neko misli da će Zukan Helez da podrije Dejtonski mirovni ugovor? Apsolutno neka se dobro preispita. Ako je stav Bošnjaka da više ne žele da žive sa Srbima u Republici Srpskoj, Republika Srpska ima svo legitimno pravo, koristeći se principom samoopredeljenja, da krene svojim putem. Ako Bošnjaci više ne žele da žive sa Srbima, ali niko ih neće ukidati, i niko ih neće omalovažavati, i niko više neće Srbe upućivati na kolone traktorima i traktorskim prikolicama. Ta vremena su odavno prošla".

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