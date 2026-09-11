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Veliki broj građana okupio se danas u Kragujevcu kako bi dao potpis podrške izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“. Ispred prostorija Srpske napredne stranke formirani su redovi, a prema informacijama sa terena, do sada je prikupljeno više od 3.000 potpisa.

Gužve na punktovima ne jenjavaju. Građani tokom večeri nastavljaju da pristižu u prostorije Srpske napredne stranke, gde se obavlja potpisivanje podrške listi.

Kako se može videti na licu mesta, interesovanje je veliko, a redovi građana formiraju se ispred prostorija SNS-a u Kragujevcu.

1/5 Vidi galeriju Prikupljanje potpisa u Kragujevcu Foto: ucentar

Broj od 3.000 potpisa već je premašen, dok se prikupljanje nastavlja i očekuje se da konačan broj bude još veći.

Među prvima koji su danas u Kragujevcu dali svoj potpis bio je gradonačelnik i poverenik Srpske napredne stranke za Kragujevac Nikola Dašić.

Dašić je nakon potpisivanja zahvalio građanima na poverenju i podršci, navodeći da je svojim potpisom podržao politiku mira, stabilnosti i napretka.

Prikupljanje potpisa traje širom Srbije, a Kragujevac je danas zabeležio snažan odziv građana.

Dok građani i dalje pristižu, ispred prostorija SNS-a u Kragujevcu ne prestaju gužve, a broj potpisa iz minuta u minut raste.