GUŽVE NE JENJAVAJU, KRAGUJEVAC OBORIO REKORD Velike gužve ispred prostorija SNS, građani još pristižu da pruže podršku listi Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija
Veliki broj građana okupio se danas u Kragujevcu kako bi dao potpis podrške izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“. Ispred prostorija Srpske napredne stranke formirani su redovi, a prema informacijama sa terena, do sada je prikupljeno više od 3.000 potpisa.
Gužve na punktovima ne jenjavaju. Građani tokom večeri nastavljaju da pristižu u prostorije Srpske napredne stranke, gde se obavlja potpisivanje podrške listi.
Kako se može videti na licu mesta, interesovanje je veliko, a redovi građana formiraju se ispred prostorija SNS-a u Kragujevcu.
Broj od 3.000 potpisa već je premašen, dok se prikupljanje nastavlja i očekuje se da konačan broj bude još veći.
Među prvima koji su danas u Kragujevcu dali svoj potpis bio je gradonačelnik i poverenik Srpske napredne stranke za Kragujevac Nikola Dašić.
Dašić je nakon potpisivanja zahvalio građanima na poverenju i podršci, navodeći da je svojim potpisom podržao politiku mira, stabilnosti i napretka.
Prikupljanje potpisa traje širom Srbije, a Kragujevac je danas zabeležio snažan odziv građana.
Dok građani i dalje pristižu, ispred prostorija SNS-a u Kragujevcu ne prestaju gužve, a broj potpisa iz minuta u minut raste.
Kurir/Ucentar