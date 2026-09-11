"NIJE BITNO KO POBEĐUJE, NEGO DA POSTOJI PRISTOJNOST" Ugledni profesor Radenović dao podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (VIDEO)
Profesor Stojan Radenović, jedan od najznačajnijih srpskih matematičara, danas je dao podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
"Nije bitno ko pobeđuje, nego da postoji pristojnost", poručio je Radenović, ističući da ga je upravo insistiranje na pristojnosti u političkom životu posebno privuklo.
- Ima tu jedno ushićenje kad je nastala ova stranka, kad je predsednik Vučić pomenuo reč "pristojnost". E, to me oduševilo, jer u stvari mi treba da idemo ka tome. Nije bitno ko pobeđuje, nego da postoji pristojnost. Ja imam ideju te pristojnosti u budućnosti, i utemeljenje toga, da se stvori situacija kao u 19. veku, kad su radikali i demokrate posle rezultata išli na piće i tako dalje.
A kada jedan od najboljih matematičara koje Srbija ima na sve to gleda tako smireno i racionalno, onda nam je još lakše da verujemo u dobar rezultat.
Stvar je jasna - UJEDINJENA SRBIJA POBEĐUJE!