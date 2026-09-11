Slušaj vest

Potpuni kolaps na N1! Sve se ruši kao kula od karata...

Kad su želeli da uvedu profesionalizam umesto politike - sve se srušilo. A takvi su nam se predstavljali kao profesionalni i objektivni.

Rat u N1 se nastavlja... 

Direktor vesti N1 Branislav Šovljanski optužio je novinarke te televizije - Danicu Vučenić da je slagala, a Žaklinu Tatalović da hoće da se bavi politikom. Usledio je žestok odgovor dela redakcije Šovljanskom, a sada je on otvorio novu stranicu ovog sukoba.

WhatsApp Image 2026-09-11 at 22.48.51.jpeg
Foto: Printscreen/X

"Iskreno mi je žao što je jedna mala grupa kolega odustala od borbe za N1. Od 103 ljudi kojima su se obratili da potpišu ovo 'pismo', to je učinilo njih 9. Žao mi je i što smo videli profesionalizam medija koji su to 'pismo' preneli, a da komentar nisu tražili. Hvala onima koji jesu. O svim detaljima opširnije u narednim danima. N1 je ipak malo više naš, nas koji smo ga pravili od nule. I vas koji ga gledate. I za njega ćemo se do kraja i boriti. I za sve zaposlene na N1 bez izuzetaka!", napisao je Šovljanski na platformi "X".

Ne propustitePolitikaDIREKTOR VESTI N1 NAPAO NOVINARKE, DEO REDAKCIJE MU UZVRATIO Opšti haos, odmah izdali saopštenje: "Osuđujemo targetiranje Vučenić i Tatalović"
Untitled-3.jpg
PolitikaPANIKA MEĐU BLOKADERIMA NAKON MASOVNOG ODZIVA LJUDI Desetine hiljada stalo uz listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", sad traže način da to savladaju
collage copy.jpg
PolitikaSLIKA GOLOG MUŠKARCA SA SLAVIJE ZAPALILA MREŽE: "Plenum je odlučio da visokopozicioniranog štrokadera sa Studentske liste - vetira!"
WhatsApp Image 2026-09-11 at 18.06.40.jpeg
PolitikaOVO JE PRAVO LICE KANDIDATA SA BLOKADERSKE LISTE: Hoće li njihove psovke, pretnje i nasilje "spasiti Srbiju"?!
Jovo Bakić, Dejan Soskic, Dejan Bodiroga, Zlatko Kokanovic, Vladimir Stima.jpg