POTPUNI KOLAPS NA N1! Šovljanski nastavlja rat: Udario na koleginice, deo redakcije mu uzvratio, on sad ponovo napada...
Potpuni kolaps na N1! Sve se ruši kao kula od karata...
Kad su želeli da uvedu profesionalizam umesto politike - sve se srušilo. A takvi su nam se predstavljali kao profesionalni i objektivni.
Rat u N1 se nastavlja...
Direktor vesti N1 Branislav Šovljanski optužio je novinarke te televizije - Danicu Vučenić da je slagala, a Žaklinu Tatalović da hoće da se bavi politikom. Usledio je žestok odgovor dela redakcije Šovljanskom, a sada je on otvorio novu stranicu ovog sukoba.
"Iskreno mi je žao što je jedna mala grupa kolega odustala od borbe za N1. Od 103 ljudi kojima su se obratili da potpišu ovo 'pismo', to je učinilo njih 9. Žao mi je i što smo videli profesionalizam medija koji su to 'pismo' preneli, a da komentar nisu tražili. Hvala onima koji jesu. O svim detaljima opširnije u narednim danima. N1 je ipak malo više naš, nas koji smo ga pravili od nule. I vas koji ga gledate. I za njega ćemo se do kraja i boriti. I za sve zaposlene na N1 bez izuzetaka!", napisao je Šovljanski na platformi "X".