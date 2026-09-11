"Iskreno mi je žao što je jedna mala grupa kolega odustala od borbe za N1. Od 103 ljudi kojima su se obratili da potpišu ovo 'pismo', to je učinilo njih 9. Žao mi je i što smo videli profesionalizam medija koji su to 'pismo' preneli, a da komentar nisu tražili. Hvala onima koji jesu. O svim detaljima opširnije u narednim danima. N1 je ipak malo više naš, nas koji smo ga pravili od nule. I vas koji ga gledate. I za njega ćemo se do kraja i boriti. I za sve zaposlene na N1 bez izuzetaka!", napisao je Šovljanski na platformi "X".